好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

▲樂高積木行李箱，造型超可愛！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

台人出國或國旅正夯，行李箱絕不可少！而好市多近日推出「樂高行李箱」，外觀就是經典的積木造型，引來一票會員喊買，「剛看到就咻咻去買了，北台中店只剩藍色喔」、「新品酷斃了」；不僅如此，也有網友還發現有積木造型背包，「行李箱不要了，改買這個」、「小朋友愛積木！」

臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》分享超狂新品上架，原來是大小朋友都瘋迷的樂高（LEGO），新奇推出20吋積木造型行李箱，目前有黃色可挑選（依賣場顏色為主），而小編也忍不住嗨喊「Costco新貨到，搶！」

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商品功能介紹顯示，有T型兩段式拉桿、360度靜音雙排輪、大小為56X36X23公分（含輪子）、X型束衣帶等，售價為1899元。

消息曝光後，一票網友討論，「新品酷斃了」、「好想買喔！可是行李箱用不壞」、「為什麼沒有紅色的」、「今天有看到，但把手是單隻的感覺超不穩，只能裝輕的東西」、「今天新竹店還有看到樂高造型背包，也是好可愛」、「好想知道～兩顆行李箱可不可以拼起來」。

也有網友熱心分享，「很好拖拉！去日本五天剛剛好」、「剛看到就咻咻去買了，（更新）北台中店只剩藍色喔～剛好是我要的」、「我以為背面設計凹下去，是真的可以堆疊用的」、「好拖行喔！輕巧，而且航空公司都會用托運箱再裝好，外殼很耐磨，孩子出國兩次都順利過關」。

事實上，除了行李箱之外，也有網友在同社團驚呼，樂高也有出積木背包，「很適合當兒童書包，裡面夾層有3層，也可以當小孩的旅行包，入手價只要1299元，真的蠻便宜的！」

底下網友則笑虧，「行李箱不要了，改買這個，一人一個」、「太可愛了」、「這應該只適合當小孩背包，不適合當書包，不過真的很可愛，凸出來的積木還能裝小東西」、「戶外教學可以背」、「這星期來去買」。

▼背包尺寸為37X25X15公分。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

