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官帳傳訊「剛起床」？LINE偷吃新招超笨1圖曝　全場笑翻：失敗

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲人夫「LINE偷情新招」引熱議。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅馮語婷4日發文，分享朋友發現老公「LINE偷情新招」，小三將自己偽裝成金融機構帳號，招數之高讓她驚呼簡直「高智慧犯罪」，貼文1小時內累積超過4千按讚數，其他人也直呼「好強，太專業了」。另一名女網友也發文，曝光朋友是用「LINE發票管家」做遮掩，還有人則裝成「LINE禮物」，再度掀起熱論。

有妹子分享截圖，朋友把小王的暱稱改為「LINE發票管家」，男方也很配合，把頭貼換成官方帳號的頭像。雖然乍看之下，旁人應該不會注意到那並非官方帳號，不過這位小王就沒有馮語婷友人老公精明，因為對方直接傳來訊息「剛起床」，若旁人留神注意，可能馬上就抓包。

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲有人偽裝成LINE發票管家。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出掀起熱論，「聽過，但我還真沒看過有真實案例」、「發票管家說他剛起床，太假了，失敗」、「小心發票」、「現在連官方帳號都要稽查了嗎」、「我以為用蝦皮偷吃夠狠了」、「金融機構那個比較厲害，還知道前面要複製」、「我要把我自己改成家樂福」、「為了偷吃人類絞盡腦汁」、「我遇過改成IKEA的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲還有人把帳號改得很像「LINE禮物」。（圖／翻攝自臉書）

值得一提的是，留言處有人tag朋友，「怎麼了LINE旅遊？」似乎是將對方偽裝成「LINE旅遊」官帳。還有人貼出截圖，把對方的帳號改得很像「LINE禮物」。另外，有網友紛紛tag朋友笑呼，「太猛了吧！我要把你改成疾管家」、「等下就把你改成發票管家」、「你們誰要當我的發票管家？」

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