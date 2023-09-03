　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻約「1717房」妖精打架！男主管：給妳如願以腸　綠夫怒告吞敗

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中人夫控妻子約男主管「1717房一起一起」，向男主管求償1百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人夫提告妻子小婷(化名)的男主管，指控兩人趁職便發生關係，LINE上還有「昨天住1717房，要一起一起嗎」、「妖精打架」、「給妳如願以腸啊」等對話，對男主管求償百萬。台中地院審理，認為小婷雖出庭作證和男主管有姦情，但證詞不一，且LINE對話也可以偽造，因證據不足，判男主管免賠。

人夫主張，男主管阿隆(化名)明知道小婷有家庭，還在2017年和她上床2次，而後因阿隆舉家搬到中國斷聯，但兩人又在2019年恢復聯繫、互傳曖昧訊息，並在2020年阿隆復職後，兩人到高雄出差並發生5、6次性行為。而他直到去年查看小婷手機，才發現老婆出軌，身心引此大受打擊，要提告對阿隆求償100萬元。

全案審理時，阿隆否認和小婷有不正當關係，且認為配偶互為獨立個體，不因婚姻關係有權去支配對方意志和性自主決定，所以他沒有侵權。

小婷出庭作證，指她於2016年到任公司當業務經理，阿隆是她主管，到職半年後兩人開始曖昧，2017、2019、2021、2022年都有發生性行為，1年大概5到6次，兩人並沒有交往。

人夫另提出LINE訊息證據，指出阿隆問小婷「安安，請問幾歲，住哪？」，小婷回「昨天住1717房，要一起一起嗎」、「妖精打架」，另還有小婷撒嬌說「之前腸胃炎，醫生交代我只能吃藥跟喝FIN，又因為想你......怎麼辦你說」，阿隆回「給妳如願以腸啊」、「我又何腸不是呢」等語。

法官認為，小婷指證的性行為之時間、地點前後不一，和人夫說詞也不同，且LINE可以更改顯示名稱，圖片也可用其他軟體修改，更可以用應用程式生成LINE對話紀錄截圖，既然小婷聲稱已刪除對話，且人夫和小婷都沒有提出手機供核對證據，無法認定LINE截圖為真實，因證據不足，判阿隆免賠。全案還可上訴。

ET快訊
快訊／海葵殺到近海了！　登陸時間曝
LIVE／海葵將登陸　氣象局最新說明
快訊／桃園死亡車禍！　女騎士遭輾爆頭亡
快訊／海葵風雨太強！　綠島民宿「飛走了」
快訊／宜蘭「2鄉+2里」18:00後停班課
快訊／4年來首列陸警！台中明停班課？　盧秀燕回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海葵來襲　宜蘭縣內「易成孤島地區」126人預防性撤離

海葵撲台！王功漁港海水倒灌停車場　民眾等看「大潮奇景」

海葵登陸倒數！台電高雄區動員198人戒備　防旗津大停電已派員進駐

桃園砂石車奪命！車道縮減右切撞機車　女騎士慘遭輾爆頭亡

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

快訊／海葵雨量已達標準！宜蘭「2鄉+2里」18:00後停班課

高鐵隨機撩婦「喜歡靠著妳」！白目男大生爽賺流量　代價得坐牢

果農送派出所自種3顆西瓜竟被拒收　中市警政風主任點出原因

台中女衝派出所急尋離家父　警一句話讓他眼淚潰堤返家

海葵發威！花蓮父子外出購物「遭路樹猛砸」　貨車車頭全爛了

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

海葵來襲　宜蘭縣內「易成孤島地區」126人預防性撤離

海葵撲台！王功漁港海水倒灌停車場　民眾等看「大潮奇景」

海葵登陸倒數！台電高雄區動員198人戒備　防旗津大停電已派員進駐

桃園砂石車奪命！車道縮減右切撞機車　女騎士慘遭輾爆頭亡

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

快訊／海葵雨量已達標準！宜蘭「2鄉+2里」18:00後停班課

高鐵隨機撩婦「喜歡靠著妳」！白目男大生爽賺流量　代價得坐牢

果農送派出所自種3顆西瓜竟被拒收　中市警政風主任點出原因

台中女衝派出所急尋離家父　警一句話讓他眼淚潰堤返家

海葵發威！花蓮父子外出購物「遭路樹猛砸」　貨車車頭全爛了

海葵殺到台東成功近海了！登陸時間曝　打破1472天無侵台紀錄　

黃揚明分析高嘉瑜改「友柯」人設雪上加霜　曝唯一解方關鍵在他

台南春捲能調甜度「20分糖+5元」！在地人認出60年老店：糖粉必加

王柏融昨棒打強投山本由伸 今從板凳出發代打1打席

U18／李勛傑3安猛打賞　中華擊退墨西哥3連勝

郭台銘「個人因素」辭鴻海董事　黃士修：怕選太好股價一飛衝天

張育成輕微腦震盪　今被放進7天傷兵名單

蕭敬騰飛9000公里　挪威開錄新專輯：這趟是來冒險的

西班牙女足抗議強吻事件罷賽　前國腳：不該就這麼算了

海葵來襲　宜蘭縣內「易成孤島地區」126人預防性撤離

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

大陸養殖箱網漂到金門　「2座籃球場大」卡岸邊

女出現大漢橋邊　警消趕到剩鞋子

三寶互遇！她切車道煞停紅燈　大車秒撞上

即／已達標準！雲林縣9／3中午後「停班停課」

勞斯萊斯送修7年變廢鐵　賠償金額曝

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

即／颱風襲台東　台11線長濱鄉段道路坍陷

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

彰化名醫師墜樓！留職停薪中　彰基發表4點聲明　

嫩妹喝酒遭表弟性侵！躲他媽房間嘔吐

139死亡彎道遭蜂螫胸　 重機女送醫

男友買910萬預售屋　她秒賣了下場GG

女騎士遭砂石車輾　安全帽散落爆頭亡

更多熱門

相關新聞

他買臺灣大道舊燦坤「鐵皮屋頂遇強風亂飛」　自曝：損失1億

他買臺灣大道舊燦坤「鐵皮屋頂遇強風亂飛」　自曝：損失1億

「為了環境保護，新進場的『雲詠』基地，本來是家電行，但鐵皮屋頂遭強風掀起而拆除，直接損失40％危老獎勵，容積換算市值約1億元。」台中建商磐鈺營建機構董事長張立杰自曝。

不走斑馬線...台中男穿越道路遭撞飛影片曝！

不走斑馬線...台中男穿越道路遭撞飛影片曝！

台中校車司機伸狼爪！女學生嚇到跳車

台中校車司機伸狼爪！女學生嚇到跳車

男押房子借600萬　給乾女兒的媽投資

男押房子借600萬　給乾女兒的媽投資

房東2.2億賣樓　王品創辦人培育6年書屋含淚撤

房東2.2億賣樓　王品創辦人培育6年書屋含淚撤

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權台中

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

2和尚背國際精品包　行情破26萬

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

快訊／海葵增強衝刺！氣壓驟降　下午將登陸

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面