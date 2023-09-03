人妻約「1717房」妖精打架！男主管：給妳如願以腸　綠夫怒告吞敗

▲台中人夫控妻子約男主管「1717房一起一起」，向男主管求償1百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人夫提告妻子小婷(化名)的男主管，指控兩人趁職便發生關係，LINE上還有「昨天住1717房，要一起一起嗎」、「妖精打架」、「給妳如願以腸啊」等對話，對男主管求償百萬。台中地院審理，認為小婷雖出庭作證和男主管有姦情，但證詞不一，且LINE對話也可以偽造，因證據不足，判男主管免賠。

人夫主張，男主管阿隆(化名)明知道小婷有家庭，還在2017年和她上床2次，而後因阿隆舉家搬到中國斷聯，但兩人又在2019年恢復聯繫、互傳曖昧訊息，並在2020年阿隆復職後，兩人到高雄出差並發生5、6次性行為。而他直到去年查看小婷手機，才發現老婆出軌，身心引此大受打擊，要提告對阿隆求償100萬元。

全案審理時，阿隆否認和小婷有不正當關係，且認為配偶互為獨立個體，不因婚姻關係有權去支配對方意志和性自主決定，所以他沒有侵權。

小婷出庭作證，指她於2016年到任公司當業務經理，阿隆是她主管，到職半年後兩人開始曖昧，2017、2019、2021、2022年都有發生性行為，1年大概5到6次，兩人並沒有交往。

人夫另提出LINE訊息證據，指出阿隆問小婷「安安，請問幾歲，住哪？」，小婷回「昨天住1717房，要一起一起嗎」、「妖精打架」，另還有小婷撒嬌說「之前腸胃炎，醫生交代我只能吃藥跟喝FIN，又因為想你......怎麼辦你說」，阿隆回「給妳如願以腸啊」、「我又何腸不是呢」等語。

法官認為，小婷指證的性行為之時間、地點前後不一，和人夫說詞也不同，且LINE可以更改顯示名稱，圖片也可用其他軟體修改，更可以用應用程式生成LINE對話紀錄截圖，既然小婷聲稱已刪除對話，且人夫和小婷都沒有提出手機供核對證據，無法認定LINE截圖為真實，因證據不足，判阿隆免賠。全案還可上訴。