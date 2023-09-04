人夫偷吃妻子弟媳！要她穿內衣拖地色誘　摩鐵激戰「給正能量」

▲人夫偷吃妻子的弟媳，要對方穿內衣做家務勾引他。（示意圖，非本案當事人／CFP）



記者黃資真／彰化報導

彰化一名人夫外遇妻子的弟媳，上摩鐵遇到妻子打電話查勤時皆謊稱開會很忙沒空，還要小三僅穿內衣做家務勾起他性慾，人妻憤而向弟媳提告求償50萬元。法院判賠30萬元為適當。

人妻小蓮（化名）控訴，與丈夫阿成（化名）自1989年結婚，婚後育有2名子女，阿成卻外遇她的弟媳，經常上摩鐵發生關係，弟媳還照阿成要求穿著內衣拖地供對方欣賞，令她於家族間蒙羞，因而罹患憂鬱症，提告弟媳求償50萬元。

弟媳辯稱，老公過世後，小蓮卻一直稱呼她是「瘋女人」，並將家裡不好的事都怪罪給她，害她罹患焦慮症，阿成擔心自己情緒崩潰想不開，2人才會一起到汽車旅館談心事。

從小蓮提出的行車紀錄器錄音檔中，弟媳與阿成經常打情罵俏，且提及上摩鐵一事，另外在今年2月13日，阿成要求小蓮弟媳「穿著內衣拖地給我看」、「上衣脫掉就好了啊！」，弟媳便聽話做出上述行為，阿成笑說「這樣才增加夫妻的情趣阿」。

此外，阿成遇到小蓮打電話查勤時，經常以開會、監工很忙等理由稱自己沒時間接電話，事實上都正與小蓮弟媳在旅館打的火熱。

阿成出庭維護小三稱，自己曾當過輔導長、心輔官，為了在沒有吵雜、干擾思考的地方開導對方，才會選擇在摩鐵聊天、談心，給予她正能量思考。

法官根據上述對話內容，勘認阿成與小蓮弟媳確實有超友誼之男女朋友親密曖昧關係存在，但無法證明上摩鐵就必定有發生關係，可能僅有共浴、愛撫等，因此酌減賠償金額至30萬元，可上訴。