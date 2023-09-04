　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃妻子弟媳！要她穿內衣拖地色誘　摩鐵激戰「給正能量」

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲人夫偷吃妻子的弟媳，要對方穿內衣做家務勾引他。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者黃資真／彰化報導

彰化一名人夫外遇妻子的弟媳，上摩鐵遇到妻子打電話查勤時皆謊稱開會很忙沒空，還要小三僅穿內衣做家務勾起他性慾，人妻憤而向弟媳提告求償50萬元。法院判賠30萬元為適當。

人妻小蓮（化名）控訴，與丈夫阿成（化名）自1989年結婚，婚後育有2名子女，阿成卻外遇她的弟媳，經常上摩鐵發生關係，弟媳還照阿成要求穿著內衣拖地供對方欣賞，令她於家族間蒙羞，因而罹患憂鬱症，提告弟媳求償50萬元。

弟媳辯稱，老公過世後，小蓮卻一直稱呼她是「瘋女人」，並將家裡不好的事都怪罪給她，害她罹患焦慮症，阿成擔心自己情緒崩潰想不開，2人才會一起到汽車旅館談心事。

從小蓮提出的行車紀錄器錄音檔中，弟媳與阿成經常打情罵俏，且提及上摩鐵一事，另外在今年2月13日，阿成要求小蓮弟媳「穿著內衣拖地給我看」、「上衣脫掉就好了啊！」，弟媳便聽話做出上述行為，阿成笑說「這樣才增加夫妻的情趣阿」。

此外，阿成遇到小蓮打電話查勤時，經常以開會、監工很忙等理由稱自己沒時間接電話，事實上都正與小蓮弟媳在旅館打的火熱。

阿成出庭維護小三稱，自己曾當過輔導長、心輔官，為了在沒有吵雜、干擾思考的地方開導對方，才會選擇在摩鐵聊天、談心，給予她正能量思考。

法官根據上述對話內容，勘認阿成與小蓮弟媳確實有超友誼之男女朋友親密曖昧關係存在，但無法證明上摩鐵就必定有發生關係，可能僅有共浴、愛撫等，因此酌減賠償金額至30萬元，可上訴。

ET快訊
任高虹安副市長8個月辭職　蔡麗清說話了
海葵變更弱！　又3縣市脫離暴風圈
颱風剛走最危險！　海葵埋了8顆「不定時炸彈」
快訊／聯絡不上房客　房東破門驚見他死在床上！遺體膨脹流屍水
LIVE／海葵龜速「防超大豪雨」　氣象局最新說明
「6種行業」沒有颱風假！人事行政總處列1情況：無停止上班之適
快訊／颱風雨還沒停！18縣市豪大雨特報　警戒到入夜
颱風天對撞！　26歲女死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／樹枝打到集電弓！自強號421停駛卡半路　關山至池上段受阻

海葵強襲！台南路樹遭吹倒　女大生騎機車撞上摔傷

新北勇猛清潔隊　衝下廚餘車制伏歹徒

快訊／聯絡不上房客　房東破門驚見他死在床上！遺體膨脹流屍水

人夫偷吃妻子弟媳！要她穿內衣拖地色誘　摩鐵激戰「給正能量」

颱風夜開山路跨雙黃線對撞BMW！26歲女不治　他無照駕駛

天母女暴走！不定時毆打、咬鄰居惹火社區　訴請強制搬離獲准

海葵撲台　雲林一度1.8萬戶停電！拚今日全部復電

母湯啦！台中今放颱風假　546人「登山戲水」全數勸退

台南1社區大樓住戶大會爆肢體衝突！夫妻與保全各自驗傷　

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

快訊／樹枝打到集電弓！自強號421停駛卡半路　關山至池上段受阻

海葵強襲！台南路樹遭吹倒　女大生騎機車撞上摔傷

新北勇猛清潔隊　衝下廚餘車制伏歹徒

快訊／聯絡不上房客　房東破門驚見他死在床上！遺體膨脹流屍水

人夫偷吃妻子弟媳！要她穿內衣拖地色誘　摩鐵激戰「給正能量」

颱風夜開山路跨雙黃線對撞BMW！26歲女不治　他無照駕駛

天母女暴走！不定時毆打、咬鄰居惹火社區　訴請強制搬離獲准

海葵撲台　雲林一度1.8萬戶停電！拚今日全部復電

母湯啦！台中今放颱風假　546人「登山戲水」全數勸退

台南1社區大樓住戶大會爆肢體衝突！夫妻與保全各自驗傷　

棄檢察官任高虹安副市長8個月請辭　蔡麗清「後會有期」說話了

《惡作劇之吻》男神親弟來台徵友　列出三條件：台灣女生很純真

海葵颱風來襲台南21050戶停電　尚餘550戶待搶修

影／東京農大二高吹奏樂部將登國慶演出　創立已61年有來頭

館長開箱螯龍蝦堡「這很健康」　吃完露1表情！網全懂：不如買餐盒

颱風天堅持出門尿尿　米克斯「耳朵起飛」強風中滾草皮斜坡

《好聲音》停播！製作公司「突發聲明」法律行動　市值曾單日蒸發406億

快訊／樹枝打到集電弓！自強號421停駛卡半路　關山至池上段受阻

毫不猶豫接下「韓版李子維」！安孝燮曝：看劇本時一直起雞皮疙瘩

海葵強襲！台南路樹遭吹倒　女大生騎機車撞上摔傷

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

社會熱門新聞

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

彰化火車站前移工打群架　1死1重傷

海葵狂虐高雄整夜！旗津網美聖地慘狀曝

宜蘭今正常上班課！上班族冒雨出門　灌爆林姿妙臉書

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

颱風夜開山路對撞BMW！26歲女不治

獨／三總30歲中尉女軍醫猝死

月薪20萬妻辭職顧家　夫竟偷吃她閨蜜

國小男師HIV帶原約砲判囚　8男伴隱瞞病情下場慘

旅客身體不適亡故　長榮航空米蘭航班轉降亞塞拜然

太魯閣找到18片遺骸！今再尋獲10大袋物品

即／海葵狂虐！高雄一夜6萬8千戶大停電

高雄水淹半輪胎　女駕駛受困求救

旗山美濃大停電！3萬6千戶摸黑熱爆

更多熱門

相關新聞

彰化市颱風假堆出垃圾山　監視器拍到沒品人將開罰

彰化市颱風假堆出垃圾山　監視器拍到沒品人將開罰

海葵颱風來襲，彰化縣今天停止上班上課一天，彰化市清潔隊也停止清運垃圾，未料上午仍有民眾將垃圾丟在三民路兒童公園前，全堆成一座小山，還飄出惡臭，讓市民看得傻眼，清潔隊據報後立即加班前往清理，清出400多包、大約1噸的垃圾及廚餘等等，搖頭直呼「連一天都不能等嗎」。

彰化火車站前移工打群架　1死1重傷

彰化火車站前移工打群架　1死1重傷

絕美「火燒雲」籠罩彰化　壯觀焰橘交織出夢幻粉

絕美「火燒雲」籠罩彰化　壯觀焰橘交織出夢幻粉

海葵來襲彰化傳災情　應變中心漏夜嚴防

海葵來襲彰化傳災情　應變中心漏夜嚴防

驚見妻約男主管開房「如願以腸」！綠夫怒告

驚見妻約男主管開房「如願以腸」！綠夫怒告

關鍵字：

彰化偷吃弟媳內衣

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面