人夫「LINE偷情新招」超難發現！網友驚：哇塞，還有這招

▲偷情招數百百種，偽裝LINE聊天室也成了手法之一。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

偷情的招數層出不窮，先前就有人分享另一半與小三透過蝦皮的私訊功能偷情，網紅馮語婷今日又分享了一個案例，招數之高也讓她驚呼是「高智慧犯罪」！

網紅馮語婷近來時常為時事發聲，被封為「新一代女戰神」，她今日在臉書分享朋友的真實案例，文中指出，朋友在查看老公的手機時，意外發現LINE有兩個名稱一樣的金融機構的聊天室名稱，點進去一看，竟然是與小三的對話紀錄。

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▲馮語婷分享朋友老公與小三的對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷，下同）

馮語婷接著表示，小三為此還把大頭貼換成某金融機構的照片以假亂真，且還會複製一大串金融廣告訊息，後面才打上真正要說的話，這樣LINE訊息的預覽就只會顯示前面的廣告，以免被發現。

貼出一出迅速引起熱烈討論，短短一小時內就有超過4千個按讚數，有網友在留言處指出，「好強太專業了」、「高招????」、「我比較想知道怎麽發現的」、「哇塞，還有這招」、「這小三水很深」、「這個是高知識分子專業人士」、「之前還有看過蝦皮的」、「這篇文章肯定不能被我太座看見」。

不過，馮語婷也表示這是一個不良示範，請大家不要模仿。