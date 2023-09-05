快訊／海葵05：30解除陸警！「鴛鴦」估今生成　7縣市豪大雨

▲台灣左邊的海葵颱風遠離，台灣右邊的熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

7縣市豪大雨特報，今年第13號颱風「鴛鴦」（Yun-yeung）將生成！中央氣象局今天（5日）清晨5時半解除海葵颱風陸上警報，預計上午8時半解除海上警報。氣象局預報員陳伊秀表示，位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今有機會發展成颱風，未來往日本南方海面，對台灣沒影響。

豪雨特報：花蓮縣



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大雨特報：新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣

氣象局今晨發布豪大雨特報，海葵颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣有局部大雨或豪雨，台東、高雄、屏東、金門地區及宜蘭、新北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

▼海葵颱風陸上警報解除。（圖／氣象局）



陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天海葵颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，各地降雨機率偏高，有不定時短暫陣雨，也不排除午後中部以北有局部大雨或短延時豪雨。

陳伊秀說，周三至周五低壓帶影響，東半部、南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部，午後東半部、其他山區可能有局部大雨；周六到下周一降雨區域偏東半部和南部，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

另外，菲律賓東北方海面有一個熱帶低壓發展中，陳伊秀表示，今有機會發展成颱風，未來往日本南方海面，對台灣沒影響。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼熱帶低壓今有機會成颱，對台無影響。（圖／氣象局）

