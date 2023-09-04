搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見「一雙腳」　瘋狂搖擺猛炸腳臭

▲泰國女網友Keng搭機時，後方乘客竟將臭腳伸到她的扶手上。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

泰國網友@kenggii最近在TikTok指出，她7月在搭機時，遇到一名外國乘客將臭腳放在她的座位扶手上，讓她深感不滿。影片曝光後，瞬間吸引了不少有相同經歷的網友注意，而這名網友也呼籲人們要了解基本的飛行禮儀。

據泰媒The Thaiger報導，這起事情大約發生在2個月前。當時，這位名叫Keng的女網友正搭乘飛機從曼谷飛往越南，不料途中座位卻傳出了陣陣酸臭味。起初，Keng以為只是因為有人在飛機上脫鞋，才導致機上出現異味，但當她循著臭味找去時，才發現原來坐在她座位後方的外國乘客竟把腳伸到了她的扶手上，令她既震驚又不愉快。

這名女子嘗試在自己的座位上左右移動，試圖讓這名乘客意識到自己的行為已讓Keng十分不快，但這名乘客卻依然故我，繼續把腳放在扶手上，甚至還不時晃動雙腳，導致腳臭味愈發明顯，讓Keng的不滿再度升級。

Keng指出，後方的乘客可能是在尋找一個較為舒適的睡姿，但由於她不想直接與乘客發生衝突，因此選擇了默默忍受，僅用濕紙巾簡單地清潔了扶手，並使用藥膏來遮蓋氣味。幸運的是，一名空姐注意到了Keng的情況，並指示這名乘客移開他的腳。

相關影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，也釣出了許多有類似經歷的網友出來分享他們的故事。而Keng也表示，雖然她並不會因此害怕再次乘坐飛機，但在經歷了這起事件後，她已清楚以後該如何處理類似情況，「我希望每個人都了解基本的飛行禮儀，如果你遇到類似情況的話，也要及時通知空姐處理」。