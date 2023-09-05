　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

▲▼工作,煩惱,壓力大,上班族,上班,靈感。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子總是覺得很疲憊，休息也沒用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／黃明惠／今周刊

總是感到疲憊不堪，休息也沒用嗎？要特別注意是不是肝腎出問題。

一名50歲從事科技業的男性，2年前因疫情在居家辦公，那段時間總感覺很疲憊，稍微動一下就覺得好累，每次遠距辦公完，一下班後就癱在床上不想動；後來連講話都會喘才緊急就醫檢查，結果已是急性腎衰竭，且須終身洗腎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書發文指出，該男就醫檢查後發現，肌酸酐高達8mg/dL，遠高於肌酸酐正常上限的1.4 mg/dL，顯示已是急性腎衰竭。

男子和家人都很疑惑，「怎麼一個好好的人會突然急性腎衰竭？」

後續追問男子的生活狀況、作息，才發現原來問題出在他本身有血壓不穩的狀況，每次測量發現血壓高時，覺得只是工作太累而已，再加上平常會上網看一些文章，擔心一旦吃血壓藥就得吃一輩子，越看越害怕，於是自行買一些「保健食品」來吃，但有些可能來路不明，其中可能含有重金屬成分。

「總之檢查結果出來後，就趕快會診腎臟內科，但很遺憾的他往後都需要洗腎了。」

陳榮堅提醒，有時候感覺到身體有些異狀時，可能就是身體發出的警訊，別忽視它或找一些來路不明的食品、藥物來吃，建議要安排時間到醫院做檢查。

預防終身洗腎 三高患者須規律服藥

國健署指出，洗腎病人在透析(洗腎)前一年所罹患的疾病當中，前三名就是三高，包含高血糖、高血脂、高血壓；其中，患有糖尿病者更占了4成7。

隨著年齡增長與多重慢性病的增加，許多民眾步入中年時都已經有三高，但務必要注意規律用藥，也要採取低鹽、低糖飲食，並監測血壓、血糖，才能降低罹患腎臟病、洗腎的風險。

腎臟由許多腎絲球與腎元組成，含有豐富的微血管，若自行停止慢性病用藥，易導致血管受損，降低腎臟排泄廢物的功能，導致腎功能嚴重下降而需要洗腎治療。

因此，有三高的民眾一定要按時服藥、控制三高，這就是預防腎臟病最有效的方法。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

更多今周刊文章
海葵何時最接近、基北北桃放不放颱風假？北市這時宣布！全台停班停課一覽，氣象局揭「2縣市」機率低
「蘋果西打」停工至今，生產線停擺慘況曝光...爆欠薪水、公司賣7筆土地求生，籌1.38億救營運

ET快訊
全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！
嘉義6天2規模4以上地震指向「梅山斷層」　地調所回應了
快訊／19歲高中剛畢業　無照騎車身亡
雨彈狂炸！員林、鹿港淹慘了　天后宮變「池塘」
嘉義極淺層地震！　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」
快訊／高鐵部分列車一度暫停　南港-左營列車延誤
「公車乘客手機都響起！」嘉義地震搖好大　他直呼：有聽到地鳴
地牛翻身！氣象局曝超有感原因　不排除發生規模4以上餘震
快訊／台中有感地震搖晃20秒！　中捷全線列車駐留2分鐘
快訊／17：30規模5.5地震！　最大震度5弱
快訊／國家警報！17：30地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

高雄停電驚險一刻！鐵皮屋頂卡高壓導線　台電兄弟檔冒風雨搶修

快訊／嘉義規模5.5地震！台鐵彰化到台南「列車慢行延誤」　

搖超大！嘉義17:30極淺層地震　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」

快訊／嘉義地牛翻身！高鐵2列車一度暫停　南港-左營列車延誤

全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「這2句話」：小心惹禍上身

中部規模5.5地震「感覺搖好久」　中南部網友洗版：真的超晃

快訊／海葵颱風釀道路中斷！台東縣府宣布：海端鄉利稻村明停班課

地牛翻身！氣象局曝超有感原因　不排除2周內發生規模4以上餘震

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

高雄停電驚險一刻！鐵皮屋頂卡高壓導線　台電兄弟檔冒風雨搶修

快訊／嘉義規模5.5地震！台鐵彰化到台南「列車慢行延誤」　

搖超大！嘉義17:30極淺層地震　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」

快訊／嘉義地牛翻身！高鐵2列車一度暫停　南港-左營列車延誤

全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「這2句話」：小心惹禍上身

中部規模5.5地震「感覺搖好久」　中南部網友洗版：真的超晃

快訊／海葵颱風釀道路中斷！台東縣府宣布：海端鄉利稻村明停班課

地牛翻身！氣象局曝超有感原因　不排除2周內發生規模4以上餘震

金曲樂團才辦完2個唱　無預警宣布「暫緩國內公開演出」！

國民黨中正萬華立委喬不定　郭昭巖喊：爭取提名到最後一刻

誆「想不開」要少女拍自慰片給他　噁男二審獲輕判理由曝

錼創展新Micro LED產品　喊話產業共識重要性

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

高國輝引退相當勇敢的決定　彭政閔憶當年心境

高國輝引退賽先發一壘手是大學長？　餅總：要好好思考

民眾黨支持李全教？　柯辦急切割：市黨部主委「個人身分」出席

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

快訊／國家警報響！17:30中部發生有感地震　預估震度4級以上

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

快訊／17:30嘉義新港規模5.5「極淺層地震」　最大震度5弱

更多熱門

關鍵字：

今周刊

讀者迴響

熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

即／侯友宜將有「重大宣布」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面