賴清德喊打擊黑金詐騙「需要國會過半」　廖偉翔：不是已過半7年？

▲民進黨總統參選人賴清德近日表示，打擊黑金、槍、毒、詐騙需要國會過半。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德2日造勢時，訴求大家一起讓民進黨國會過半，好讓政府打擊黑金、槍、毒、詐騙。國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔細數14件「黑金槍毒詐騙」，痛批「都7年了，怎麼還在喊國會要過半？」

賴清德2日出席全國保全產業後援會時強調，他非常重視打擊黑金、槍、毒、詐騙，因為這些是危害社會治安最嚴重的問題，需要國會過半，「來修法立法，建立一個更嚴格的網路，來積極打擊黑金、槍、毒、詐騙。」

廖偉翔批評，民進黨政府已經國會過半7年了，他想反問賴清德「你知道已經有多少『黑金槍毒詐騙』環繞在你身側了嗎？」並列舉了14起相關的案件，包括「綠能行賄統計60案，羈押18人、起訴66人」、「台南學甲88槍擊案」、「前民進黨員趙介佑詐欺、毒品、組織犯罪條例等47罪」等。

廖偉翔表示，這就是「民進黨政府與惡的距離」，所以請賴清德不要再喊什麼「國會要過半」，因為民進黨已經花了7年告訴大家「民進黨國會過半的下場」。

廖偉翔指出，每次談到這方面，民進黨總會提起過去國民黨的作為來掩飾自己的劣行，「但我們是藍營的新生代，如果有過去無法改變的事，就由我們來改變吧！」

根據立法院資料，第十屆立法院立委2020年1月11日選出，總席次113席，民進黨佔62席；第九屆立法院立委2016年1月16日選出，總席次113席，民進黨佔68席。

廖偉翔列出14件事，質疑民進黨政府過半7年，但打擊「黑金槍毒詐騙」不利：

黑金

❌新潮流賴勁麟與雲豹能源關係密切，台電虧爆，再生能源進度卻嚴重落後

❌綠能行賄統計60案，羈押18人、起訴66人

❌民進黨前中執委邱莉莉、郭再欽等涉每票1000萬賄選台南市議會正副議長

❌前行政院發言人陳宗彥找小芸、喬事

❌台南市府前經發局長陳凱凌索賄、喝花酒



槍

❌台南學甲88槍擊案

❌2021年槍擊案多達100件創下6年來新高，每3.65天就一件



毒

❌前民進黨員趙介佑詐欺、毒品、組織犯罪條例等47罪

❌柯建銘次子柯鈞耀採集毛髮驗出吸毒陽性反應



詐騙

❌全台詐欺財損高達73億創新高，去年直逼3萬件

❌陳歐珀無償使用詐騙集團主嫌房屋、車輛

❌柬埔寨KK園區強摘器官、性侵，詐騙被害人超過370人

❌台版柬埔寨求職案，32人求職遭囚禁凌虐，造成3人死亡

❌打詐辦公室花13億，其中10億用在整修場地