誘投資泰達幣詐逾5000萬！警逮4假幣商　檢聲請羈押禁見獲准

▲基隆地檢署破獲詐欺集團誘台人假投資虛擬貨幣，詐騙金額高達台幣5千萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆地檢署於今年5月間獲報，有境外詐欺集團利用虛擬貨幣不易追查之特性，先以投資為幌詐騙國內被害人投資泰達幣（USDT），再勾結假幣商洗錢，經手之金額粗估達5000餘萬元，警方經蒐證後，逮捕扮演假幣商的李姓詐欺集團成員等4人，向基隆地院聲請全數羈押禁見獲准。

基隆地檢署接獲情資，得知有境外詐欺集團以投資為由，誘國人購買虛擬貨幣進行詐騙。經檢察官與基隆市警局刑事警察大隊等數月持續蒐證，並仔細研析虛擬貨幣幣流後，於今年8月29日及同年9月1日，先後兩波前往李、洪、戴及張姓犯嫌住處搜索。

專案小組在現場查扣對帳單、電腦、手機、教戰手冊等物，發現李嫌等4人與境外詐欺集團配合，由詐欺集團成員先以投資為幌，誘騙國內被害人向自稱為幣商的李等4人購買泰達幣（USDT），被害人取得泰達幣後，再依照詐欺集團指示，將泰達幣全數轉入詐欺集團所控制之難以追溯、匿名之電子錢包，李等4人再將前開詐欺款項提領而出，交給金主，進而達到掩飾金流來源、逃避查緝的目的，李嫌等4人經手金額粗估達台幣5000餘萬元。

承辦檢察官訊問後，認被告李等4人涉犯組織犯罪防制條例、3人以上共同詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌重大，有羈押之原因且有羈押必要，向基隆地院聲請羈押被告李等4人，並全數羈押禁見獲准。

▲詐團經手的虛擬貨幣帳戶資料。（圖／記者郭世賢翻攝）