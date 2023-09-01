LINE推出「1新功能」變出30個小朋友！　9步驟一次看

▲LINE個人檔案工作室最近推出新功能「AI Baby」 。（圖／翻攝自LINE官方部落格，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

好想變回小孩！LINE個人檔案工作室最近推出新功能「AI Baby」，只要將自己的照片上傳，就可以獲得各個年齡階段的孩童圖像，除了能與自己的童年照片比較，還可以想像自己的小孩可能會長什麼樣子。

根據「LINE官方部落格」，LINE個人檔案工作室近期推出了新功能「AI Baby」，其可以根據上傳的臉部照片生成「從嬰兒到小學生各個年齡階段的逼真孩童圖像」，且不僅有不同的年齡階段，還可以生成不同性別、不同姿勢、不同服裝的圖片。而該功能適用版本為LINE v13.11.0（含）以上。

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使用「AI Baby」創建人像圖片步驟如下：

Step 1｜在「個人檔案」中點選「個人檔案工作室」

Step 2｜點選「AI Baby」

Step 3｜進入說明頁面後，點選下方「建立AI Baby」

Step 4｜上傳8至12張個人臉部清晰照片

Step 5｜選擇「圖片方案」，並使用LINE代幣支付選擇方案對應之費用

Step 6｜系統開始生成圖片，等候期間，可透過 Service Messages 確認進度；也可以進入個人檔案工作室，點選右上角「人像」圖示查看進度，當圖片完成時，系統會發出通知

Step 7｜圖片完成後，會生成30張不同年齡層的男女孩童圖片

Step 8｜選擇喜歡的圖片，可點選「設為個人圖片」

Step 9｜完成個人圖片的設定後，也會於右下角顯示專屬標章

其中第5步驟的方案有二，不同方案的圖片生成時間也不一樣。方案及費用如下：

1｜24小時內生成30張AI人像圖：160枚LINE代幣

2｜快速生成30張AI人像圖：310枚LINE代幣

實際定價與方案細節可能還會調整，請依實際購買時，官方公布內容為準。此外，若選擇方案時沒有足夠的LINE代幣，系統將引導用戶至購買LINE代幣頁面。

LINE也補充，如果重複使用相同照片也無妨，因為人工智慧技術會生成不一樣的結果。