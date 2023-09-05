LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

▲一票人不知LINE推出「主題輪換」新功能。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人從工作到家庭，最常使用LINE來當溝通管道，也因此一看到可愛的貼圖、主題，就會失心瘋狂買！事實上，過去想更換LINE主題，必須手動設定，如今「輪換功能」悄悄上線，仍有許多人不知道，而試用後，讓全場驚呼「根本是幫忙省錢的功能！」

以往不少網友抱怨，買了各種可愛主題，每當用膩了又懶得手動開啟設定做更換，而LINE悄悄推出隱藏版的「輪換功能」，一次解決買太多主題的困擾。

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一名妹子日前在Dcard熱心分享「LINE主題可以輪換」的話題，可以設定每12小時或是一天「輪換一次」。首先將LINE更新版本13.12.0，打開設定→主題→主題一覽，就能依自己喜愛選取主題。頻率部分有每12小時、每天、每3天、每周可自行選擇。

實用文曝光後，仍有一票網友不知道，結果一試用後秒大讚，「這功能讓主題買了也不會浪費耶」、「選了17個主題換來換去」、「對於我這種有買吃到飽方案的人，簡直就是救星」、「我也要來更新LINE了」、「根本幫忙省錢啊！每天可以換就不會看膩了啦」。

▼LINE主題能設定12小時更換背景。（圖／記者劉維榛攝）

