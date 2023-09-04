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年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：「這2部位」最臭

▲▼衣物，臭味，異味 。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲皮膚腺體活動改變、排尿困擾及洗澡頻率降低等，均是造成「老人味」的主要原因。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

文／CTWANT

不少年長者身上會飄出一股特殊的「老人味」，聞起來宛如發酵味道，包括皮膚腺體改變、排尿困難、降低洗澡次數等，都是造成老人味的主要原因。對此，泌尿科醫師顧芳瑜分享7大改善方法，幫助熟齡族解決異味困擾、重拾自信。

顧芳瑜醫師在個人網站發文表示，「老人味」好發於40歲以上，由於皮膚老化導致皮脂腺分泌物中的不飽和脂肪酸Omega-7含量增加，加上皮膚衰老後的抗氧化能力下降，造成這些脂肪酸容易被氧化，並分解成揮發性物質「2-壬烯醛」（2-nonenal）。

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顧芳瑜指出，造成老人味的主要原因還包括皮膚腺體活動改變、排尿困擾及洗澡頻率降低等3因素，常見的異味除了發生在腋窩或足底外，如果年長者有排尿、漏尿的困擾，有時候也會合併尿騷味，造成社交或行為上的困擾與不便。

對此，顧芳瑜分享「7大擺脫老人味」方法：

1.治療排尿困擾：對於由攝護腺肥大或更年期等問題引起的排尿困擾，可以尋求泌尿科醫師的協助，有助於減少老人味的產生。

2.年輕時處理包皮問題：雖然很多人認為割包皮是年輕人的權利，但近期也有越來越多中年人來諮詢割包皮，原因是擔心隨著年紀增長，未來包皮的清潔無法親力親為，希望手術後方便清洗，減少包皮垢造成的困擾氣味或發炎情況。

3.衛生習慣的改善：除了治療排尿困擾外，改善個人衛生習慣也是解決老人味問題的重要一環，像是浴室可裝置扶手或是可坐式浴缸，減少洗澡的不便因素，增加年長者沐浴的意願。

4.選擇合適的衣物：選擇透氣性良好的衣物，減少汗臭的產生。

5.注意飲食：飲食習慣對身體氣味有著重要的影響，適當攝取營養均衡的食物，避免食用過多的辛辣、刺激性或攝取過多的肉類食物。

6.增加水分攝取：多喝水有助於排除體內的毒素，減少體味問題。

7.使用適當的衛生產品：選擇適合自己的衛生產品，也建議避免使用過度清潔的產品，反而容易造成發炎的情況。

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