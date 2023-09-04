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女友淪為月光族！他喊「花錢忍一下」　網見這項開銷怒了

▲妹子,購物（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲男網友表示女友花費太多，才會淪為月光族。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／CTWANT

每次都在下個月發薪前幾天，發現自己手頭吃緊，連餐費都要精打細算才能度過嗎？一名男網友表示，最近在看女友買東西，終於理解為什麼有些女生存不到錢，更提及女生每個月生理期來，還需花一筆錢買衛生棉，加上生活費、房租等基本開銷，基本上已經賺得不夠花，甚至偶爾要由自己代墊，因此不解「有些項目是否偶爾稍微忍一下，也是能存一些錢呢？」貼文一出，短時間吸引網友熱議。

原PO在Dcard以「為什麼女友比較存不了錢？」為題發佈一則貼文，提及最近看女友在買東西，終於理解為什麼有些女生存不到錢，因為女生光是化妝就花費不少錢，對此女友也解釋「女生化妝需要有眼線筆、眉粉、眼影、睫毛膏、防曬乳、粉底液、腮紅、打光、唇膏、遮瑕還有卸妝油等，看到新產品也會忍不住多買，化妝品永遠不嫌多。」尤其是專櫃品牌，隨便買幾樣加起來就要破萬了。

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此外，原PO也提及，女友的衣服也會因為季節的不同、當季的流行款，而在多添幾件新衣服，一個月大約會花2千至3千在購買衣服上，甚至每個月都還要花一筆衛生棉的費用，加上生活費、房租、保險等等，他認為女友花的錢也是蠻多的，女友也因此成為月光族，甚至有時候還需要他代墊，也讓原PO好奇「有些項目是否偶爾稍微忍一下，也是能存一些錢呢？」同時他也坦言，目前正跟女友溝通中。

貼文一出，有女網友氣憤表示「你們又要喜歡會打扮愛漂亮的女生，又不要女生花太多錢在變漂亮」、「又要馬兒跑又要馬兒不吃草」、「你女友代表全部女生？我也有認識男性友人每月花1至3000買遊戲、課金，每年換手機耶，只是因為你不了解這些消費的價值，就覺得是不必要的花費？」

另外也有人點出衛生棉這項花費，紛紛怒喊「其他就算了，衛生棉的費用是要怎麼稍微忍一下？」、「看到衛生棉花費這項 我就知道看來台灣的性教育還需要進步」、「講到衛生棉費用，認真覺得女生才該跟你談分手了」。

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