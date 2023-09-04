【廣編】SYM開學季最殺優惠！JET與CLBCU大學生的最佳選擇

▲SYM推薦大學生的好車為賽道之王JET車系（圖左）與今夏熱銷百搭輕穎的CLBCU（右），並且雙雙祭出開學季優惠。

圖、文／SYM提供

即將開學，準大學生們要有一台好的機車才可以帶你走得更遠、看得更多，近幾年SYM努力研發技術、用心造車，推出多台叫好又叫座的車款，推薦大學生好車就屬賽道之王JET車系與今夏熱銷百搭輕穎的CLBCU。

在JET SL以水冷引擎動力稱霸賽場後，今年四月又推出了JET SL TCS版本，除了原先的全新世代水冷引擎能榨出12.9匹最大馬力外，SYM獨家智慧油電讓性能與節能不再需要取捨、零後仰懸吊系統更讓JET SL的操控如虎添翼。本次的TCS版本擁有進化後的Bosch 10.3 ABS防鎖死剎車系統外，還增加了TCS循跡防滑系統，雙電控讓騎乘更加安全，也創下了在台灣機車賽事奪下百冠的新里程碑！CLBCU樂天女孩環島指定車款，車色多變百搭，車重輕量化方便輕鬆立中柱、拉桿獨家優化簡單一手掌握安全，搭載超強省油新科技EnMIS，輕快省油可約25天不用繞路進加油站；貼心設計可旋轉後照鏡，方便女性整理妝髮、Keyless讓車主不用慌張找鑰匙也有尋車功能，多樣好處讓CLBCU上市至今已突破8,000台。

心動不如馬上行動，SYM誠意滿滿回饋給準大學生們，購買JET跟CLBCU立馬成為大學最佳焦點！ 9月最殺優惠，JET車系雙雙開學季加碼，JET SR CBS購車最高折抵1萬元：原購車金7,000元（直扣），開學季再加3,000元（直扣）、JET SR ABS 購車折抵5,000元：原購車金2,000元（直扣），開學季再加3,000元（直扣）；JET SL購車金3,000元（直扣），再加碼贈送價值千元的百冠煞車拉桿，提升操駕手感，雙車為體貼學生購車皆享24期分期0利率，兼顧安全考量分期再加贈五百萬安心險；CLBCU開學超有感二重送，學生購車不僅享購車金6,000元【=三陽購車補助金4,000元（直扣）+準時尚學購車加碼2,000元（電匯）】，同享24期分期0利率，詳情請參考SYM官網公告優惠。