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無畏風雨！北海道「蝦味拉麵」插旗高雄買1送1　母女檔搶頭香

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

▲北海道「蝦味拉麵」一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

來自北海道人氣第一的鮮味拉麵，甜蝦湯頭流派始祖「えびそば一幻」插旗高雄承億酒店B1美食基地，今(3日)中午正式開幕，開幕首三天推出買一送一優惠活動。開幕日不巧碰上颱風，不過風雨無阻饕客嘗鮮的心情，排第一的美女母女檔一早8點30分就來排隊。

「えびそば一幻」於2015年由橘焱胡同集團代理引進台灣，在北台灣有2家分店，以充滿甜蝦風味的蝦湯頭，廣受拉麵迷喜愛，被譽為「濃郁系拉麵唯一蝦代表」。此次首次南下，插旗高雄承億酒店B1美食基地，將以快閃店形式呈現至12月底，9月3日中午11:00正式開幕，開幕首三日推出買一送一優惠，每日限量50組(贈送內容為拉麵兌換券)。

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▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄媽媽早起排隊衝拉麵買一送一。（圖／記者許宥孺攝）

開幕日不巧地碰上海葵颱風攪局，不過仍有不少饕客無謂風雨，一早就來排隊領取號碼牌。衝第一的是一對高雄正妹母女檔，早上8點30分就來排隊。陳媽媽表示，沒有吃過一幻拉麵，就想來吃看看。不過記者問到，今天高雄放了颱風假，還冒雨出門覓食？陳媽媽笑說：「出門有看天氣，還好啦！」

一對年輕夫妻也帶著3歲女兒嘗鮮，莊爸爸表示，今天休假，但是早上不小心睡過頭，不然想拚看看買一送一，自己喜歡吃、小朋友也喜歡吃。

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼3歲小妹妹表示愛吃拉麵。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

承億酒店總經理戴淑玲表示，為了歡迎北海道一幻拉麵進駐，開幕首三日承億酒店也加碼贈送承億酒店100元折價券，每日80張共計240張，回饋給狂風中蒞臨的民眾。

「えびそば一幻」（甜蝦湯頭拉麵一幻）在日本擁有超高人氣，曾獲日本人票選北海道最好吃拉麵店，使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

▲一幻拉麵使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭。（圖／記者許宥孺攝）

除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經過3次乾炒而成用於加入麵中增添拉麵的香氣，蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地，出現不少排隊人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

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