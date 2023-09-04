香港研究提高股市流動性　財長：不排除調降印花稅

▲港股近年表現不佳。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波9月4日在一個論壇上主動表示，香港成立了小組專門研究如何提高股市的流動性，減少股票交易的印花稅也是選項之一。

陳茂波3日在網誌上提到，坊間一直有聲音要求調低股票交易印花稅，但數據顯示，調低印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投，「要改善股市表現，關鍵在於投資者對後市預期向好，這關乎到入市的資金量和流向，取決於經濟表現、公司業績、是否持續有具潛力的企業上市等。」

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



陳茂波在網誌上的內容，被部分人解讀為香港政府不打算調低股市印花稅的表態。

對此，陳茂波9月4日出席一個論壇時主動解釋，網誌主要表達政府要全力推動香港的國際金融中心發展，股票市場是其中一個最重要部分，一定要不斷提升競爭力，「單靠減印花稅一招，可能不足以長期結構性地推動整個股票市場發展」

陳茂波並強調，「成立小組專門去研究如何提高股市的流動性，沒有排除印花稅這個選項，希望外界不要誤會。」

陳茂波還說，要做到成功到位，不能單靠一招，而是一定要「組合拳」，要好幾招一起做，例如上市制度、交易機制等也值得考慮，新成立的小組一定會全面深入研究。