　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸出手推證券交易印花稅減半　A股開盤大漲

▲▼陸股,A股,滬指,紅盤,大漲。（圖／視覺中國）

▲大陸推證券交易印花稅減半，A股開盤大漲。（圖／視覺中國）

文／中央社

中國官方昨天宣布，證券交易印花稅今天起減半徵收，加上證監會也公布多項有利股市措施，今天滬深兩市一開盤即大漲5%，但漲幅很快就縮小。刺激政策效果的持續性有待觀察。

上證綜指今天開盤報3219.04點，上漲154.97點，漲幅5.06%。深證成指開盤報10714.69點，上漲584.22點，漲幅5.77%。不過兩者的漲幅很快下滑，開盤不到半小時，漲幅已縮小到2%到3%之間。

中國近期推出的各項挽救經濟頹勢措施的效果不明顯，加上8月份A股外資淨流出逾人民幣700億元，是年內至今外資流出幅度最大月份，上證綜指上週跌破3100點，投資者悲觀情緒蔓延。

中國財政部27日下午發布「關於減半徵收證券交易印花稅的公告」，公告內容指出，為了活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收，從現行稅率0.1%減半為0.05%，這是自2008年、15年以來首次調降。

不過，相較於2008年4月，證券交易印花稅率由0.3%下調為0.1%時，上證綜指大漲9.29%；以及同年9月，證券交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收時，上證綜指大漲9.45%；今天陸股表現仍顯示當前這項刺激資本活躍的措施效果有限。

此外，中國證監會昨天連發3文，宣布9月8日起，投資人融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%；房地產上市公司再融資不受破發（股價跌破初始發行價格）、破淨（股價跌破淨資產價格）和虧損限制；並嚴格規範控股股東、實際控制人出脫股票的條件。這些措施的目的也是在落實中共政治局會議「活躍資本市場、提振投資者信心」的有關措施。

ET快訊
郭台銘笑：曾馨瑩抱怨「好幾個貴皮包都要申報」
詐團夫妻正面曝！撈250億買93筆逢甲房產　搖身變「S級房東
「6%回饋」騙上千人！他爽買8豪車、93間房　老婆滿櫃名牌包
網紅行動電源爆炸！　老闆「損失1.2億」IG吐心聲
赴日注意！海葵颱風周五接近沖繩　警戒區籠罩半個台灣
愛犬「躺斑馬線」超兇正妹崩潰拔河！網：我可以為她等紅燈
家暴因「無法修理蔡英文」　郭台銘緩頰：楊志良有點脫稿
19歲人氣男偶像被爆無套　「勾搭未成年」床照外流
獨立參選總統要過這一關　只有宋楚瑜連署破百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「郭董獨立參選」衝微博熱搜！陸網友一面倒喊：賴清德穩了

中國證監會連發3文救市　房企融資不受虧損限制

百萬網紅探險的凶宅竟是自己家！　陸姐弟遭網暴氣炸提告

大陸出手推證券交易印花稅減半　A股開盤大漲

小鵬收購滴滴智能汽車開發資產　正式進入多品牌戰略階段

陸證券印花稅「減半不取消」　官媒：為未來進一步調降留空間

網傳「日本車遭人攔截砸毀」　西安警方闢謠：毀損照源自2021年刑案

遊覽車大火乘客全逃！「獨留7歲小妹」慘困火窟　大面積燒傷命危

恆大停牌17月恢復交易！開盤暴跌87%「慘淪2毛股」

大陸「21歲正妹網紅」奪港姐亞軍成大黑馬！一度離奇失蹤疑退選　

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

「郭董獨立參選」衝微博熱搜！陸網友一面倒喊：賴清德穩了

中國證監會連發3文救市　房企融資不受虧損限制

百萬網紅探險的凶宅竟是自己家！　陸姐弟遭網暴氣炸提告

大陸出手推證券交易印花稅減半　A股開盤大漲

小鵬收購滴滴智能汽車開發資產　正式進入多品牌戰略階段

陸證券印花稅「減半不取消」　官媒：為未來進一步調降留空間

網傳「日本車遭人攔截砸毀」　西安警方闢謠：毀損照源自2021年刑案

遊覽車大火乘客全逃！「獨留7歲小妹」慘困火窟　大面積燒傷命危

恆大停牌17月恢復交易！開盤暴跌87%「慘淪2毛股」

大陸「21歲正妹網紅」奪港姐亞軍成大黑馬！一度離奇失蹤疑退選　

快訊／楊志良不道歉痛罵蔡政府　「我有話直說有什麼不對？」

正妹歌手「台上遭男粉絲強抱」！臉疑受傷摀住急下台　事發影片瘋傳

床墊公司整新品捐助部落家庭　國小學童開心睡彈簧床就怕賴床

遭黃士修批把家暴作為政治鬥爭　王婉諭：我為弱勢的努力可受公評

《遠見》運動縣市大調查！24項目台北市勇奪10榜首

沒趕上飛出事了！他辦退關被揪出30公斤黃金　拒罰4700萬將法拍

「郭董獨立參選」衝微博熱搜！陸網友一面倒喊：賴清德穩了

核廢水安全性中國專家也背書　可議點唯有是否妥善過濾

山道猴子有後續？　創作者點頭「會有下一個故事」：歡迎大家二創

冷中暑！上班族冷氣房越待越累　醫：反覆接觸冷熱溫差大環境

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

大陸熱門新聞

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

少女Cosplay遭大媽推倒　嗆「叛國賊」

側躺滑手機「突失明」她嚇傻衝醫院

她滑手機發現　網紅探訪的凶宅竟是自己家

武術學校生遭3教練「長棍痛毆」趴地

女側躺滑手機突失明　醫：症狀不可逆

陸正妹網紅爆冷奪港姐亞軍！一度離奇失蹤疑退選

遊客拍到雲豹超激動　專家：橘貓被餵太胖

陸男「因民族情結」怒砸自家日料店　

治癒率為0！京東原副總裁宣布已在準備後事

2遊客「終身禁入」熊貓基地　投餵花生、竹筍遭罰

遊覽車大火乘客全逃！獨留7歲小妹慘困火窟

恆大恢復交易！暴跌87%「慘淪2毛股」

核廢水效應　陸客打消赴日旅遊

更多熱門

相關新聞

陸救股市再出招！「證券交易印花稅」減半

陸救股市再出招！「證券交易印花稅」減半

中國大陸股市近年表現低迷，近期一直有呼籲證券交易印花稅調降的聲音。對此，大陸財政部稅務總局27日宣布，從28日起證券交易印花稅實施減半徵收。

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包

核廢水排海「鹽」被搶空！有人一次買90包

陸客團限額「疫情前4成」　兩岸觀光露曙光？學者：看中國如何接球

陸客團限額「疫情前4成」　兩岸觀光露曙光？學者：看中國如何接球

極端自私和不負責行為！ 陸商務部及外交部重砲批日

極端自私和不負責行為！ 陸商務部及外交部重砲批日

9／1開放第三地陸客來台！我國禁團令將有條件鬆綁「限額每日2千」

9／1開放第三地陸客來台！我國禁團令將有條件鬆綁「限額每日2千」

關鍵字：

A股大陸印花稅

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

直擊《大學生》籃球女神酒吧約會

螢幕被砸破　大都會喊話大谷翔平

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面