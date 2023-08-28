大陸出手推證券交易印花稅減半　A股開盤大漲

▲大陸推證券交易印花稅減半，A股開盤大漲。（圖／視覺中國）

文／中央社

中國官方昨天宣布，證券交易印花稅今天起減半徵收，加上證監會也公布多項有利股市措施，今天滬深兩市一開盤即大漲5%，但漲幅很快就縮小。刺激政策效果的持續性有待觀察。

上證綜指今天開盤報3219.04點，上漲154.97點，漲幅5.06%。深證成指開盤報10714.69點，上漲584.22點，漲幅5.77%。不過兩者的漲幅很快下滑，開盤不到半小時，漲幅已縮小到2%到3%之間。

中國近期推出的各項挽救經濟頹勢措施的效果不明顯，加上8月份A股外資淨流出逾人民幣700億元，是年內至今外資流出幅度最大月份，上證綜指上週跌破3100點，投資者悲觀情緒蔓延。

中國財政部27日下午發布「關於減半徵收證券交易印花稅的公告」，公告內容指出，為了活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收，從現行稅率0.1%減半為0.05%，這是自2008年、15年以來首次調降。

不過，相較於2008年4月，證券交易印花稅率由0.3%下調為0.1%時，上證綜指大漲9.29%；以及同年9月，證券交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收時，上證綜指大漲9.45%；今天陸股表現仍顯示當前這項刺激資本活躍的措施效果有限。

此外，中國證監會昨天連發3文，宣布9月8日起，投資人融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%；房地產上市公司再融資不受破發（股價跌破初始發行價格）、破淨（股價跌破淨資產價格）和虧損限制；並嚴格規範控股股東、實際控制人出脫股票的條件。這些措施的目的也是在落實中共政治局會議「活躍資本市場、提振投資者信心」的有關措施。