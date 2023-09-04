「台灣演藝之父」新象創辦人許博允病逝　享壽80歲

▲新象文教基金會創辦人許博允今天病逝，享壽80歲。（圖／新象文教基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

有「台灣演藝之父」之稱的新象文教基金會創辦人許博允，今（4日）傳出病逝消息，新象員工證實，許創辦人抗癌5年多，近半年健康每況愈下，今天早上病逝台北市萬芳醫院，享壽80歲。目前新象負責人、也是許博允的音樂家妻子樊曼儂正處理治喪事宜，後續若有相關追思活動，會再對外公告。

新象表示，創辦人許博允在5年多前罹癌，一路勇敢抗癌，但因癌細胞擴散，近半年進進出出醫院，健康情況每況愈下，今天早上病逝。目前新象負責人樊曼儂在5年多前即一肩扛起基金會相關行政與表演活動，因此未來基金會相關行政工作與表演活動都不會受到影響。

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許博允是新北市淡水區人，出生於日本東京，祖父為淡水富商許丙。許博允畢業於建國中學，高中畢業時，適逢祖父去世，對他造成很大打擊，當時崇尚老莊的無為思想，因此沒有參加大學聯考。1960年啟蒙於許常惠教授，研習理論作曲及小提琴，展開音樂創作生涯。

1978年父親許伯埏創立「新象文教基金會」，許博允與夫人共同執行基金會業務，引進世界各類型藝術活動來台演出，並推廣台灣表演藝術至國外展演，活動場次逾萬，開創台灣社會與世界藝術文化交流接軌，啟發台灣民眾新視野與國際觀點。而除了音樂家身份外，許博允也曾設計高爾夫球場、當過專欄作家、電視節目製作人、主持人等，因而有「台灣演藝之父」之稱。