許博允創作60年 吳興國演出「寒食」

▲許博允創作六十週年，吳興國編舞演出「寒食」 。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

「最難是在13分鐘，說完介之推高風亮節的一生。」京劇大師吳興國在新象邁入六十週年之際，在三月三日「寒食節」，在台北國家音樂廳舞出新象創辦人、作曲家許博允在1974年創作的作品「寒食」。

這部舞戲演出陣容堅強，除了由吳興國編舞外，吳的女兒吳采璘、舞者絲釋民共同演出，服裝由知名設計師溫慶珠、康延齡共同設計造型，相當有特色，演出的音樂家更是一時之選，包括鋼琴家葉綠娜、小提琴家黃維明和徐錫隆、朱宗慶打擊樂團等等。三月三日和四日，將在台北國家音樂廳，三月十日在高雄衛武營國家音樂廳，四月十九日在台中國家歌劇院演出。

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春秋戰國時代，民間流傳晉文公重耳帶著大臣介之推等人流亡在外，途中晉文公將餓死，介之推割下自己的腿肉救活晉文公，幫助晉文公回國奪位，最後介之推不求名錄，功成身退，隱居在山中。重耳回到晉國，回憶起舊事想封賞介之推，但介之推已經和母親到山西的綿山隱居。晉文公派人上山搜索，遍尋不到便下令放火燒山，想以此逼出介之推，卻發現介之推母子抱著槐柳樹被燒死。晉文公十分傷心，便規定每年這一天禁止生火、吃冷飯，以示追懷之意，並命名為「寒食節」。

許博允在1974年以介之推為背景創作「寒食」，以高難度的聲腔及境悠遠的弦樂配器，展現古代文人風骨與高風亮節。林懷民曾在雲門舞集獨舞「寒食」，也曾於1985年以這首曲子創作獨舞「夢土」。

吳興國說，「能夠演出許博允的作品，非常高興與感恩，如果我今天有任何一絲的成就，都應該感恩新象給予的藝術培養，能夠參加這場演出就是最大的榮幸。」

吳興國認為，以他京劇科班訓練，加上現代舞滋養，以及「當代傳奇」劇場融合東西方經典作品的經歷，重新編創「寒食」，可以賦予「寒食」全新的舞戲風貌。許博允認同，但堅持以張清郎的錄音版本演出。

另外，吳興國的女兒吳采璘亦將同台演出「心」。這首曲子於2005年創作，2022年首次搭配舞蹈，由鋼琴家葉錄娜和小提琴家黃維明共同銓釋。