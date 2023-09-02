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烏克蘭反攻打穿俄軍第一道防線　美將首度提供「貧鈾彈」助攻

▲▼ 烏克蘭部隊9月1日在頓內茨克地區巴赫姆特附近對俄軍開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭部隊9月1日在頓內茨克地區巴赫姆特附近對俄軍開火。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國白宮1日透露，烏克蘭在札波羅熱州的反攻行動取得明顯進展，烏軍稱已突破俄軍在該地區的第一道防線。在此之際，美國拜登政府也將首度提供貧鈾彈給烏克蘭，形同給烏克蘭反攻一大助力。

依據路透社看到的一份文件，貧鈾彈是美國接下來這周即將公布的新烏克蘭軍援計畫一部分，這則消息已獲得2名美國官員證實。知情人士透露，貧鈾彈有助於摧毀俄軍坦克，可從美製主力戰車「艾布蘭坦克」上發射，預計將在未來數周內運抵烏克蘭。

有官員透露，美國這波對烏克蘭的新軍援計畫價值介於2.4億美元至3.75億美元之間，具體數字取決於其所包含的內容。軍援計畫內容及其價值仍處於最終敲定階段，白宮並未立即回應置評請求。

▲美軍M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams tanks）。（示意圖／達志影像／美聯社）

隨著烏克蘭持續進行反攻，美國近期對烏克蘭的軍事援助計畫包括防空導彈、火砲、地面車輛等，路透社無法確定除了貧鈾彈之外，即將宣布的軍援計畫涵蓋哪些裝備，但據悉這次軍援的資金授權來自於總統撥款權。其實華爾街日報6月中旬就曾報導美國政府考慮提供貧鈾彈給烏克蘭，而這次將是美國首度提供貧鈾彈給烏克蘭。

然而貧鈾彈的使用一直存在爭議，因為彈藥密度相當高，使其能有效穿透敵軍裝甲，且彈頭在命中目標時，能夠造成約攝氏三千度的燒灼加強效果。國際聯盟禁止鈾武器認為，咽下或吸入貧鈾塵埃存在危險健康風險，例如罹患癌症或造成胎兒先天性異常等。

在此同時，烏克蘭軍方1日稱已突破俄軍在札波羅熱地區據點的第一道防線。國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）周五說明，烏軍過去將近3個月穿越地雷區，如今在東南部多個地方突破俄軍第一道防線，正進入俄羅斯主要防禦陣地，預測雙方接下來將陷入苦戰。

針對烏軍攻破俄羅斯防線一事，美國白宮國安會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）透露，烏軍過去72小時在札波羅熱向南推進的戰線取得明顯進展。至於俄羅斯把具備核能力的薩爾馬特洲際飛彈投入實戰的消息，柯比表示無法證實。

▼自從俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，美國軍事援助烏克蘭的規模已超過430億美元。（圖／達志影像／美聯社）

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