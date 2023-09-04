就是說不出「挺侯友宜」！藍常委同框郭台銘　今稱政治自有歸屬

▲范成連昨日同框郭台銘，今日又說不出口支持侯友宜。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨天前往新竹義民廟參拜，甫退黨的苗栗縣前縣長徐耀昌，以及國民黨中常委范成連也現身同框，遭質疑違反黨紀替郭站台，恰巧國民黨總統參選人侯友宜今（4）日也前往義民廟，致詞時范成連站在一旁，卻離侯友宜有些距離，面對記者追問支持侯還支持郭、能否說出「唯一支持侯友宜」，也不願正面回應，僅稱「政治上自有歸屬」；被追問怕不怕被黨中央黨紀處分？范則冷回，「那要去問考紀會。」

對於范成連技術性站台郭台銘，國民黨前秘書長李乾龍今日上午受訪時批評，在這個節骨眼上不該縱容這種事，且他要去跟黨主席朱立倫報告，范成連上午受訪則說，不知道這個消息，這沒有黨紀處分的問題，自己是義民廟的副總顧問，代表的是客家子弟、新竹人，也是廟裡的主人。

對此，國民黨主席朱立倫表示，經過8月28日以後，黨已經把所有規範傳達到各地方去，大家都遵守相關規範非常團結，唯有團結一心才能最後勝選，任何違紀行為不見容於黨紀，這是非常嚴肅，相信大家都很清楚；民主文教基金會最新民調指出，48%民眾不支持郭參選，朱回應，最重要是超過6成民意希望下架民進黨，小我小一點、大我大一點，放下自我、少考慮自己、少自私自利，就能把所有力量團結在一起。