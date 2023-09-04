颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　悲痛文曝光！網鼻酸炸鍋：下地獄

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

海葵颱風兩度登陸台灣，帶來狂風暴雨，使各地災情不斷，而一名人妻更哀傷透露，在颱風天，幫被酒駕撞死的老公設靈堂，為了爸媽和孩子們，只能強忍著淚，偽裝堅強的扛起所有事情。PO文惹哭不少網友，大家紛紛留言幫打氣，同時也大肆撻伐酒駕行為。

女網友昨在「匿名公社」悲憤地說，「颱風天的今天，我們卻在幫祢設靈堂，我不敢哭，我要堅強，我要勇敢，因為爸爸媽媽還有孩子們，已經哭了一天，所以我必須堅強勇敢。」

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她接著淚喊，心真的好痛，也充滿著怨恨，「老公...奪走你的不是病魔，是酒駕的人，是個酒駕的垃圾。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

文章一出，許多網友鼻酸留言，「好人為什麼都不長命，該死的都不死，請節哀」、「我最好的朋友也因為酒駕者奪走了他的性命，七年過去了，至今我的傷痛一樣無法平復。我痛恨酒駕，痛恨台灣只有選舉沒有其他作為，希望妳能熬過傷痛」、「很可憐，但是無力改變」、「天啊，看了很難過」、「節哀...保重身體」。

對於層出不窮的酒駕致死悲劇，大票人忍不住洗版痛罵，「酒駕一命償一命，償完下地獄」、「酒駕撞死人的永世都不能輪迴」、「殺人本來就該償命的，怎麼加害人好像都無所謂」、「垃圾酒駕」。