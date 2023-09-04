兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　19秒片驚呆萬人：以為開船

▲伯朗大道慘淹水。（圖／翻攝自TikTok／TikTok）

記者周亭瑋／綜合報導

海葵颱風襲台，暴風圈挾強風豪雨，使東南部陸續傳出災情，其中台東的知名景點「伯朗大道」，更淹成一片汪洋，就有遊客錄下畫面，驚呆上萬人，大票網友洗版直呼「以為你在坐船」、「好可怕」。

一名女網友昨在TikTok曬出影片，只見台東池上的伯朗大道變成汪洋一片，坐在車裡的她不禁傻眼，表示「朋友問我怎麼水上樂園開幕沒找，真的沒在誇張，田裡的水都直接淹到馬路上了。」

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▲▼如果沒有後照鏡，真的會以為在開船。（圖／翻攝自TikTok／TikTok）

短短19秒影片引起上萬網友圍觀，紛紛回應，「我真的以為在海上，有神隱少女的氛圍，車子很威猛」、「看到後照鏡才發現，這是水上汽車」、「想說你們怎麼開到水上」、「看後照鏡才知道，原來不是船」、「哪牌的車，想了解一下」、「厲害，不怕車子引擎進水」、「認真以為是船」。

另外，氣象局指出，海葵颱風過去3小時，中心在高雄、台南沿海附近滯留打轉，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

▲伯朗大道。（圖／記者黃克翔攝）