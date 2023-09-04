超暖心！見機車倒地　司機霸氣「公車停巷口擋風」助騎士脫困

記者施怡妏／綜合報導

海葵颱風於今晨（4日）5時減弱為輕度颱風，不過中心一度在高雄沿海附近滯留打轉，為高雄地區帶來非常顯著的風雨，也傳出不少災情，就有網友拍下暖心的一幕，公車司機看見騎士的機車被風吹倒，於是將公車停在巷口，擋住強風讓騎士牽車，畫面曝光，網友紛紛大讚，「謝謝善心的公車司機」。

▲公車司機幫忙擋風。（圖／翻攝自FB／爆料公社公開版）



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有網友在臉書「爆料公社公開版」發文，昨日晚上9時，經過高雄公車站復興三路口的公車司機，看見有騎士機車倒地，但狂風暴雨讓騎士無法順利牽起車輛，於是霸氣將公車停在巷口，幫忙擋住強風，讓騎士順利牽車。

畫面曝光，網友們豎起大拇指狂讚，「好人有好報，一生平安順利」、「協尋找出公車班次，給司機一個實質獎勵」、「好人一生平安」、「司機小小動作會讓人放在心裡永遠記得的，因為我也曾經這樣被救過呢」、「有愛的台灣人」、「高雄人真的好暖心」、「傳說中的正義使者啊」、「好感人啊…眼眶濕潤，旁邊白色休旅車也很好心耶，好人一生平安」、「那時間的風雨真的很大」。

海葵颱風4日凌晨4點回馬槍二度登陸高雄，本島預計今晚到深夜脫離暴風圈範圍，5日下半天解除海警。根據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時中心於高雄及台南沿海附近滯留打轉，中心目前在台南西北西方，向西北西移動，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。