杭州高架禁特斯拉「官方終出面解釋」！警撂話「你得服從」被罵爆

記者鄭思楠／綜合報導

杭州當地市民近日發布影片稱，疑似特斯拉車主上高架途中被交警阻攔。該車主詢問交警，「為什麼?他們都能走，為什麼我不能走?」交警稱，這是臨時管控，特斯拉要往下面走。隨後，車主質疑稱，「有點搞笑了吧。」交警回，「是有點搞笑，但你要服從。」這段影片指出事發杭州，但沒指明事發具體日期。

▲杭州瘋傳高架禁止特斯拉通行。（圖／翻攝自影片）

據《新黃河》報導，9月2日，網路上傳出特斯拉不允許上杭州高架的消息。消息一經曝光，全網炸鍋，網友諷刺稱，「乾脆禁特斯拉買賣好了……。」

9月3日，杭州市12345政務服務便民熱線工作人員回覆稱，他們並沒有掌握關於特斯拉不允許上杭州高架這方面的信息，建議向杭州交警指揮中心122諮詢。122客服人員則回覆稱，這是一次臨時管控。

此後，杭州警方相關人員回應，這是臨時管控，杭州市公安局於8月26日已提前向社會發布過相關通告，這次臨時管控並沒有針對哪種品牌車輛，「真要針對特斯拉，就不是只有這一位車主被攔下了。」警方還藉此機會提醒社會各界，接下來杭州會有密集演練，均會涉及臨時管控。

杭州市公安局官方微信公眾號8月26日發布了《關於杭州第19屆亞運會開幕式及「賽時一天」演練期間採取臨時交通管理措施的通告》。通告稱，杭州第19屆亞運會開幕式、「賽時一天」等綜合演練將於2023年8月29日、30日舉行，屆時市區部分道路可能會出現交通擁堵。根據《中華人民共和國道路交通安全法》有關規定，在演練期間公安機關交通管理部門將對部分道路分時、分段採取臨時交通管理措施，並啟用亞運數字專用車道。同時，杭州警方也發布通告，自9月1日起，無人機等低空漂浮物全域禁飛。