大雨阻礙視線！新北特斯拉右轉擦撞機車　女騎士頭暈送醫

▲蕭男駕駛特斯拉，疑似大雨阻礙視線，又未依規定右轉，與許女發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區發生一起特斯拉與電動機車車禍。今天（3日）中午12時許，一名男子駕駛特斯拉行經中山、福祥路口時，疑似雨勢過大視線不清，導致與騎電動機車的女騎士發生擦撞。警消抵達，女子並無外傷，僅表示頭暈不適，警消立即送醫，目前警方正在釐清肇事原因。

據了解，當時47歲蕭姓男子駕駛特斯拉準備返家，沿著中和路準備右轉中山路二段往永和方向，當時也準備回家的64歲許女，騎著微型電動車從中和路外側，直行往福祥路行駛。不料，疑似雨勢過大，阻礙蕭男視線，雙方因此發生碰撞，警方對方雙方逕行酒測，都沒酒駕情況。

▲蕭男行經該路口時，疑似大雨阻礙視線。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，將調閱車禍現場影片，製作雙方筆錄，將再進一步釐清肇責。而蕭男在多車道右轉彎，不先駛入外側車道違規部分，後續將依交通道路處罰條例告發。中和警方呼籲，車輛駕駛應遵守交通規則，並依循標線指示行駛，且正值颱風期間，行車時更應提高警覺，放慢速度確認周遭來車，以維護自身與他人安全。

▲許女遭撞後倒地，感到頭暈不適送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）