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「台灣沒比較便宜！」日本朋友有感國旅漲　旅日部落客也愣

▲▼觀光,觀光客,旅遊,國旅,出遊,陸客,遊客。（圖／記者李宜秦攝）

▲魚漿夫婦表示，國旅漲價連日本朋友都有感。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「日本人覺得台灣到底好不好玩？」知名旅日部落客「魚漿夫婦」日前發文，問身邊同事和朋友，發現有些人扣分是因為下雨，但會想再來一次。比較詫異的是，有朋友直呼，在台灣玩沒有比較便宜，以預算考量，之後寧願在日本旅遊，「原來台灣的漲價，已經連日本朋友都有感了。」

粉專「魚漿夫婦」2日上午發文，提到今年日本的「夏休」，很多日本人跑到台灣玩，卻傳出「覺得台灣不好玩」的話題。5ch論壇上就有人評論台灣，「交通太危險」、「很像是去日本的鄉下玩」、「就海比較髒的沖繩」、「賣一堆冒牌貨」，甚至連台灣「美食」也被嫌棄，「吃什麼都有八角臭，我真的不行。」

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魚漿夫婦表示，「我自己身為台灣人，也知道台灣很多的缺點，我不會反駁什麼」，但也好奇問了比較好的同事，對台灣的印象是什麼？整理之後，發現今年日本夏休時，剛好對到台灣下雨的日子，「任何地方都是一樣，下雨都不太好玩。然而台灣有一個缺點，就是下雨的時候水溝很臭。」

魚漿夫婦指出，對於日本人來說，難得去一個地方玩，又聞到臭臭的味道，印象難免有點差，「不過這些去台灣玩，遇到下雨的日本朋友，表示還會想再去台灣一次，因為沒有玩得很盡興。」

但很現實的是，當他問到覺得台灣「還可以」的日本朋友，對方卻坦言。應該不會再考慮飛台灣，一個原因是「想去的地方很多（日本護照暢行無阻），下次想去別的地方。」魚漿夫婦表示這能理解，但有朋友說「去台灣玩好像沒有比較便宜，預算上，可能未來會考量就在日本旅遊吧！」這令魚漿夫婦頗訝異，「原來台灣的漲價已經連日本朋友都有感了，看來之後我回台灣的時候，可能會有衝擊了。」

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