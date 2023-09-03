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國中畢旅3天5220元！「午晚餐自理」整天購物行程　網點出問題

▲微解封首日設施包場！　六福村挑戰周末假期：來園數可望破千。（圖／六福村提供）

▲六福村。（圖／六福村提供）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友貼出高雄市某國中畢業旅行的行程，3天2夜5220元，家長們細看行程後氣炸，3天的午餐、晚餐都是自理，讓學生在百貨公司、老街、Outlet自行解決，而且還有一堆逛街購物行程，像是九份老街、西門町、士林商圈等。貼文一出，網友們看了也狂搖頭，「這路線一下往北一下往南，超爛」。

有網友在PTT發文，「畢業旅行要5220元，行程各種購物家長氣炸」，第一天到六福村主題樂園，中餐發放餐盒，晚上逛中壢夜市，晚餐則是學生自理，最後回到苗栗住宿。第二天一早到九份老街，午餐學生自理，下午逛西門町、士林商圈，晚上住台中麗寶福容大飯店，晚餐則是在麗寶Outlet讓學生自理。

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第三天玩麗寶樂園，午餐由學生自理，下午回程時會給點心肉包，3天的行程午、晚餐全都是學生自理，僅有早餐是飯店供應。原PO表示，媽媽們氣炸，各種購物行程就算了，吃飯還要學生自理，「都花5220元了，還要給學生準備一堆錢買東西吃東西，要是小孩前面把錢花光沒飯吃怎麼辦？」

貼文一出，網友對於行程很傻眼，「唯一的問題，是第二天去安排去雙北的行程」、「這什麼爛行程，第一天六福村完要跑去中壢夜市再回苗栗住宿」、「士林安排在下午，一堆店根本沒開，逛啥」、「跑六福村接中壢再回苗栗，這X小白癡行程」、「超不順路，浪費時間在車程」、「第一天都到中壢了，晚上還跑回苗栗住？」「第一天南北跑就算了，第二天又跑到九份？」「從桃園跑回去苗栗睡幹嘛，睡桃園去九份不是比較近」。

不過，也有網友認為5220元很便宜，「價格還行阿，就那個行程路線有夠奇葩」、「去麗寶樂園跟六福村，門票也不便宜」、「2個樂園門票大概1500元，再住2個晚上，收這樣還好吧」、「旅費真的很合理了，國中生就喜歡遊樂園跟商圈吧，比起什麼名勝古蹟風景區之類」、「5千多有飯店、有遊覽車、有保險，還玩3天2夜」。

▲▼國中畢旅「3天午、晚餐學生自理」整天購物行。（圖／翻攝自PTT）

▲網友狂罵路線超不順，逛完中壢夜市南下住苗栗，隔天再北上到九份。（圖／翻攝自PTT）

也有人認為，比起吃合菜，不如讓學生自己決定要吃什麼，「印象高中畢旅好像有天早餐就吃Buffet，真的是裡面最好吃的一餐」、「夜市這種很多吃的自理，學生說不定會開心」、「以前都吃難吃要死的桌菜，參考一下」、「比起桌菜，學生更愛自己吃吧」、「對學生而言，寧可拿這300去吃夜市吧」。

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