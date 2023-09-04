近10年放13天！「這縣市」最少放颱風假　全台22縣市放假天數曝光

▲不少縣市都已放颱風假。圖為資料照，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「海葵」颱風襲台，不少縣市都已放颱風假，臉書粉專「苗栗縣政府消防局」2日發文表示，苗栗縣3日正常上班、上課，是全台「難放颱風假」第二名，話題引發討論。而《ETtoday新聞雲》也整理出近十年（2014年至2023年）各縣市因天然災害停止辦公及上課的天數，放假天數最少的就是苗栗縣、最常放假的縣市則為高雄市和花蓮縣。

粉專「苗栗縣政府消防局」2日發文表示，苗栗3日仍要正常上班、上課，根據統計，苗栗市全台「難放颱風假」第二名。接著粉專也在留言處表示，「大家都很好奇第一名，最難放假的第一名是新竹縣市唷！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據「行政院人事行政總處」發布的「天然災害停止上班及上課情形」，近十年（2014年至2023年）各縣市停班、停課天數如下表：

▲天然災害停止上班及上課情形。（圖／記者曾筠淇製）

若以「全縣市放假天數」為標準，其實放假天數最少的縣市就是苗栗縣，截至今（4）日，共有13天因天然災害停止辦公及上課，上一次全縣放假是2019年9月30日；而最常因天災放假的縣市則為高雄市和花蓮縣，共計28天。

1｜苗栗縣13天

2｜新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣14天

7｜桃園市15天

8｜連江縣16天

9｜雲林縣、嘉義市18天

11｜台北市、嘉義縣、金門縣19天

14｜基隆市、新北市、宜蘭縣20天

17｜澎湖縣22天

18｜台南市、屏東縣25天

20｜台東縣27天

21｜高雄市、花蓮縣28天

此外，苗栗縣今（4）日確定要上班、上課後，部分網友為此感到不滿，紛紛湧入苗栗縣縣長鍾東錦的臉書粉專直呼，「台中市只在邊緣都已經先為民眾安全著想了」、「死不放假，不管百姓生死」；但也有不少網友表示，「無風無雨，還好有上班，不然要給小孩吵一整天」、「這樣的決定是對的，睿智的縣長」、「確實沒風雨，上班是正確的」。