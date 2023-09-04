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海葵滯留打轉3小時！今晚20：30本島解除陸警　新颱「鴛鴦」明接力

▲▼海葵17時最新路徑。（圖／氣象局）

▲海葵17時最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風中心過去3小時滯留打轉，強度持續減弱，暴風圈仍籠罩雲嘉南高及澎湖、金門，若路徑沒有變動，氣象局預計今(4日)晚間8時30分本島陸警解除，最快明天(5日)下午減弱為熱帶性低氣壓。不過新颱「鴛鴦」最快明天上午接力生成輕颱，路徑往日本南方海面前進。

海葵颱風今（4日）下午17時中心位置在北緯23.3度，東經119.2度，即在澎湖的西南方約50公里之處，以每小時17轉4公里緩慢速度，向西北西轉西南西進行，近中心最大風速每秒23公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

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根據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時中心滯留打轉，強度略為減弱，目前在澎湖西南方海面，向西北西轉西南西移動，其暴風圈仍籠罩雲林以南至高雄陸地及澎湖，此颱風暴風圈正逐漸接近金門地區。預計未來此颱風強度有持續減弱的趨勢。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，未來預測路徑，今晚朝西移動，預計本島縣市今晚解除陸警，金門預計明天清晨到上午解除陸警，海景可望明天白天解除，颱風中心明天清晨到明天上午會登陸中國福建。

▲▼未來一周仍有降雨，將持續到周末才趨緩。（圖／氣象局）

▲未來一周仍有降雨，將持續到周末才趨緩。（圖／氣象局）

謝佩芸表示，雖海葵持續朝西前進，但雨帶仍影響台灣，降雨熱區除南部和宜花外，金門有對流雲系，也可能出現較強短時豪雨，今天入夜後，斷斷續續仍有短暫雨，但雨勢會趨緩，宜花和東北角要留意有較大降雨出現。

由於目前有熱帶性低氣壓發展，謝佩芸表示，該熱帶性低氣壓明天白天將生成輕颱「鴛鴦」，往東北方移動，朝日本南方海面前進，與海葵間形成很大低壓帶，台灣為低壓帶中間，未來天氣不穩定，明天周二仍受颱風外圍環流影響，各地仍有短暫陣雨，中午過後，中部以北仍可能出現大雨或短延時豪雨，周三到周五(6日~8日)台灣位低壓帶間，要留意午後大雷雨，雨勢要等到周末才趨緩。

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