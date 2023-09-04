月薪20萬女強人辭職顧家　老公竟搞大閨蜜肚子

記者黃翊婷／綜合報導

事業有成的魯姓女子為了專心照料家庭，果斷辭去月薪20萬元的工作，沒想到許姓丈夫竟然偷吃謝姓女閨蜜（已婚），女方甚至因此懷孕產下孩子，閨蜜的背叛讓她大受打擊，身心嚴重受創，憤而決定提告求償300萬元。新竹地院法官審理後，判謝女應賠償50萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲魯女不滿閨蜜謝女明知丈夫已婚，仍與丈夫發生婚外情。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

魯女在判決書中主張，她和丈夫原本都在同一間公司工作，且皆為主管職，2005年11月間兩人結婚，為了專心照料家庭，她決定在2016年辭去月薪20萬元的工作，而在離職前，她是謝女的主管，雙方互動密切、關係良好，堪稱閨蜜。

然而，魯女接著表示，謝女一方面與她交好，另一方面竟然貪戀別人丈夫，趁著共赴上海出差的期間發生通姦行為，女方因而懷孕產下孩子；丈夫與謝女均選擇隱瞞各自的配偶，並繼續維持不正當的交往關係，女方2022年春天甚至親筆寫了一張滿滿情話的生日卡片送給丈夫，她得知此事之後，因為無法接受遭到閨蜜背叛，罹患混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，每日必須服用多種藥物才能入睡，還要長期接受治療，婚姻更是因此告吹，憤而決定提告求償300萬元。

對於正宮的指控，謝女對於明知許男已婚，仍與對方交往、生小孩等事情並未提出異議，僅表示求償金額過高，而且魯女早在她與許男交往之前就有服用精神科藥物的病史及習慣，上述病情應當與她無關。

新竹地院法官認為，謝女與魯女原本有著閨蜜情誼，她明知許男是好友的配偶，仍與對方交往並發生性行為，她的行為確實嚴重侵害元配的配偶權，甚至導致他們夫妻之間的感情受到影響而離婚；另一方面，魯女遭到閨蜜背叛，精神上承受相當程度的痛苦，依法求償並無不妥。

法官指出，考量到魯女離職前月薪約20多萬元，目前無業，名下財產總額為2170多萬元，謝女月薪則為10萬元，加上雙方因為和解金額沒有共識，至今仍未達成和解，最終判謝女應賠償魯女50萬元較為適當，全案仍可上訴。