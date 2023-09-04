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快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

（圖／氣象局）

▲海葵持續影響台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

國家警報響！中央氣象局今天（4日）清晨5時10分，對18縣市發布豪大雨特報，並對宜蘭縣發布大雷雨「災防告警訊息」。氣象局表示，海葵颱風已於今晨5時減弱為輕度颱風，過去3小時中心於高雄沿海附近滯留打轉。

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▼18縣市豪大雨。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台中市山區（雪山山區）、宜蘭縣山區、及花蓮縣有局部大豪雨或超大豪雨；高雄市山區、屏東縣山區、南投縣山區（合歡山區）及台東縣有局部豪雨或大豪雨。

氣象局指出，新北市、桃園市、新竹縣山區及宜蘭縣、高雄市、屏東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨；苗栗山區、基隆北海岸、大台北、南投、雲林至台南地區、澎湖有局部大雨發生的機率。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局今晨5時35分對宜蘭縣發布災防告警訊息，「您所在地區即將發生大雷雨」，預計持續6時30分。

氣象局觀測，海葵今晨5時的中心位置在高雄的西北方約40公里之處，以每小時11公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，7級風平均暴風半徑150公里。

氣象局說，海葵過去3小時中心於高雄沿海附近滯留打轉，受地形影響其強度已減弱為輕度颱風，且暴風圈略為縮小，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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