快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱　高雄出海又進來

▲海葵於高雄出海後又登陸。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，海葵颱風已於今天（4日）清晨5時減弱為輕度颱風。氣象局預報員林定宜指出，海葵今晨3時至4時「二度登陸」高雄沿海。

陸上警戒：台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備

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海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

▼海葵減弱輕颱。（圖／氣象局）



氣象局觀測，海葵今晨5時的中心位置在高雄的西北方約40公里之處，以每小時11公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，7級風平均暴風半徑150公里。

氣象局說，海葵過去3小時中心於高雄沿海附近滯留打轉，受地形影響其強度已減弱為輕度颱風，且暴風圈略為縮小，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

氣象局表示，海葵中心周日下午3時40分，在台東縣東河鄉登陸，並於當晚8時左右，在高雄市梓官區附近出海。林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，海葵目前有短時間打轉現象，今晨3時至4時二度登陸高雄沿海，沿著高雄沿海走，若順利的話，預估傍晚本島會脫離暴風圈，周二下半天解除海上陸上颱風警報。

▲▼海葵最新動態。（圖／氣象局）

