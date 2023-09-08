美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

▲近期美式賣場衛生紙特價，吸引不少民眾趁折扣搶購搬貨。（圖／擷取自好市多社團，下同）

消費中心／綜合報導

民生物價接連漲，物價指數連連升高，不少民眾會趁著賣場有折扣時採買所需用品，像是近期最夯的衛生紙一串原價349，特價299，不少民眾趁折扣時趕快到美式賣場搶購搬貨。

但就有眼尖的消費者在Costco好市多商品經驗老實說社團分享，有一款經典甜品，沒有在DM上促銷，卻是偷偷降價，平均一個才20幾元，在這個物價喊漲的時候，真的太佛心。

該名發文網友表示，甜品製作廠商是一家老字號牧場，專門出產蛋類商品，這款杏仁豆腐是斜槓商品，口味不甜膩，且不會有可怕的杏仁味，大家害怕杏仁商品主要是因為過去在市場可能使用的為劣質杏仁粉，因此味道刺鼻令人不敢恭維，但這款由牧場製作的杏仁豆腐，使用品質較好的鮮乳，加入南杏研磨，因此保有杏仁清香卻沒有刺鼻味。

不少網友看到PO文後，紛紛表示，這款甜品是家裡必備商品，每次去好市多都要選購的，「這個好吃，只是漲價到2字頭後就沒再買過，現在降價可以準備再入手」、「之前都等特價才買，現在可以直接買了」也有網友表示「我看DM沒有降價，真的是太驚喜」、「偷偷降價沒說XDD 看來可以買起來了」。

另外也有網友分享另類吃法，包含加在鮮奶吃，奶味更濃，冰在冷凍庫就變成杏仁豆腐冰，引發不少網友讚聲。

精打細算時代，消費者在購物上，不僅吃好還要吃巧，只能說廠商在這個物價高漲的時代不漲價還降價，消費者大嘆太佛心了，只是也提醒消費者，商品有保存期限，買多囤多，也要記得在既有期限內食用完畢。