2023服貿會北京登場　富邦華一展示服務台胞新舉措

▲服貿會金融展現場 。（圖／央視網）

記者蔡儀潔／綜合報導

2023年中國國際服務貿易交易會2日在北京正式啟動，富邦華一作為連續4年受邀參加金融展的台資銀行，今年展示了服務台商、台胞的各項舉措，譬如一站式支持綁定行動支付便利化工作等。

▲富邦華一展示服務台商、台胞的各項舉措。（圖／富邦華一提供）

2023服貿會金融服務專題展2日至6日在北京首鋼園舉行，富邦華一今年以「責任永續，攜手共融」為主題，集中展示以金融服務賦能實體經濟、服務台商、台胞的各項舉措，以及在綠色金融、科技金融，和ESG可持續發展道路上的成果。

為支持台商、台胞在陸的工作、娛樂、生活等金融需求，富邦華一打造台胞來陸便利行動支付「第一站」，推出三招「邦」你搞定行動支付方案，開通線上預約申請開戶，將服務節點提前，方便台灣民眾快速領取借記卡，並綁定主流行動支付平台。

此外，作為大陸第一家發行信用卡的台資銀行，富邦華一推出台青信用卡專案，開闢信用卡綠色審批通道，打造「一日生活圈」，與多家知名商戶合作，從衣、食、住、行等全方面提供多元金融支付場景。

在「穩外貿、穩外資」的政策下，富邦華一針對企業跨境業務需求，打造集境內外、線上下、本外幣為一體的多維度產品和服務體系，有財資系統實現客戶資金歸集，通過「月惠盈」、」富活存」等實現客戶資金的綜合增值服務。

另外，富邦華一還推出「國內證+福費廷」等一站式結算和融資服務、「池融資」業務，以及幫助企業解決資金錯配、抵御匯率波動風險的「富匯保」貿易金融組合產品，為企業客戶提供交易流程的支付結算、融資、擔保、風險管理等系列跨境金融方案。

據悉，金融服務專題展是2023年服貿會九大專題之一，今年設置了開放金融、綠色金融、數字金融等八大展區，打造「一站式金融盛會」，共有219家國內外金融機構和企業參展，其中，線下參展機構99家、外資機構47家，國際化率達到47%。