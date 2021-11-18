友達光電、上銀科技領銜參展蘇州電博會　4展區聚焦數位智慧產業

▲兩岸數位及智慧化產業在蘇州電博會上受到外界關注。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

第20屆中國（蘇州）電子信息博覽會今（18）日起在蘇州國際博覽中心舉行，展期三天。蘇州作為台灣IT產業投資大陸的重鎮，電博會也成為兩岸IT交流的重要平台。據了解，在蘇台資IT企業超550間，台灣最大的20間電子企業中，有16間在蘇州落戶，再加上世界知名品牌IBM、HP、DELL等多委託在蘇台企加工生產，蘇州儼然成為全球最大的電腦生產基地之一。

▲第20屆蘇州電博會。（圖／主辦方提供）

本屆電博會展會以「數字（數位）製造，智享未來」為主題，展場規劃電子智慧製造、光電半導體及PCB設備、新一代信息（資訊）技術應用、智慧安防、電動汽車供應鏈5大展區，以及「兩岸融合發展」、「滬蘇同城」、「智能（智慧）駕駛」、「智改數轉」等4大特色主題館。

台資企業不僅在蘇州投資體量大，也是電博會上的主角。本屆電博會由友達光電、上銀科技及富邦華一等知名台企領銜參展，大陸華為、京東方、海康威視等電子資訊百強企業也展現5G技術、雲計算、人工智慧、超高速大容量光傳輸技術、量子通信等前沿技術與解決方案，提供兩岸IT企業技術與資訊碰撞升級的媒介。

▲蘇州電博會開幕式上將舉行第三屆江蘇紫峰獎頒獎儀式，表揚當地優秀台企。（圖／主辦方提供）

本屆電博會展出面積達80多萬平方公尺、參展台資企業佔比約50%，再加上昆山市、吳江區、相城區、工業園區打造的四大特色主題展區，展示兩岸經濟文化社會交流合作下的實踐和成果，在電博會的帶動下，蘇州累計引進台資電子資訊項目3000多個，投資總額超300億美元。

此外，在電博會舉辦期間，蘇州市首個服務台商台企台胞的政務大數據應用平台「蘇台通」也將正式啓動，開幕式上還將舉行第三屆江蘇省紫峰獎頒獎儀式，對江蘇省優秀台資企業進行表揚。