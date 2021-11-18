　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

友達光電、上銀科技領銜參展蘇州電博會　4展區聚焦數位智慧產業

▲第20屆蘇州電博會。（圖／主辦方提供）

▲兩岸數位及智慧化產業在蘇州電博會上受到外界關注。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

第20屆中國（蘇州）電子信息博覽會今（18）日起在蘇州國際博覽中心舉行，展期三天。蘇州作為台灣IT產業投資大陸的重鎮，電博會也成為兩岸IT交流的重要平台。據了解，在蘇台資IT企業超550間，台灣最大的20間電子企業中，有16間在蘇州落戶，再加上世界知名品牌IBM、HP、DELL等多委託在蘇台企加工生產，蘇州儼然成為全球最大的電腦生產基地之一。

▲第20屆蘇州電博會。（圖／主辦方提供）

▲第20屆蘇州電博會。（圖／主辦方提供）

本屆電博會展會以「數字（數位）製造，智享未來」為主題，展場規劃電子智慧製造、光電半導體及PCB設備、新一代信息（資訊）技術應用、智慧安防、電動汽車供應鏈5大展區，以及「兩岸融合發展」、「滬蘇同城」、「智能（智慧）駕駛」、「智改數轉」等4大特色主題館。

台資企業不僅在蘇州投資體量大，也是電博會上的主角。本屆電博會由友達光電、上銀科技及富邦華一等知名台企領銜參展，大陸華為、京東方、海康威視等電子資訊百強企業也展現5G技術、雲計算、人工智慧、超高速大容量光傳輸技術、量子通信等前沿技術與解決方案，提供兩岸IT企業技術與資訊碰撞升級的媒介。

▲第20屆蘇州電博會。（圖／主辦方提供）

▲蘇州電博會開幕式上將舉行第三屆江蘇紫峰獎頒獎儀式，表揚當地優秀台企。（圖／主辦方提供）

本屆電博會展出面積達80多萬平方公尺、參展台資企業佔比約50%，再加上昆山市、吳江區、相城區、工業園區打造的四大特色主題展區，展示兩岸經濟文化社會交流合作下的實踐和成果，在電博會的帶動下，蘇州累計引進台資電子資訊項目3000多個，投資總額超300億美元。

此外，在電博會舉辦期間，蘇州市首個服務台商台企台胞的政務大數據應用平台「蘇台通」也將正式啓動，開幕式上還將舉行第三屆江蘇省紫峰獎頒獎儀式，對江蘇省優秀台資企業進行表揚。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／國道1號「水肥車」翻覆！　回堵5公里
全台人氣餐廳衛生大稽查！　這4家不合格
大咖天后帶4歲女兒搭公車！　現身街頭等車
小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」　專家點出關鍵
傳播妹遭撿屍上車性侵　他幫忙開車也慘了
B1爬到7樓「不准坐電梯」！　外送員扛16公升崩潰
華南7姬辣桌曆外流不印了！　去年版本曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

友達光電、上銀科技領銜參展蘇州電博會　4展區聚焦數位智慧產業

北京冬奧會測試賽再發現1例陽性　已累計3名無症狀感染者

香港擴大第三劑疫苗接種　23日起開放科興預約

上海工人自創「絲襪煉金術」　手機電路板溶液提取...獲利超50萬

大陸要警察宣誓「擁護中共絕對領導」　捍衛政治安全成首要任務

牛皮吹破！陸國企誇員工「一年蓋7億個章」　網一算：每秒要22次

美報告指香港立法會成「橡皮圖章」　港府強烈反駁

21歲女大生罹罕見癌「1個月就病逝」死前一直指眼睛　原因網淚目

21歲正妹罹罕見癌症　離世前「不停指眼睛」：想捐眼角膜

一晚狂吃10盤肉！女腹痛緊急就醫　血脂超標67倍「抽出奶茶血」

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

友達光電、上銀科技領銜參展蘇州電博會　4展區聚焦數位智慧產業

北京冬奧會測試賽再發現1例陽性　已累計3名無症狀感染者

香港擴大第三劑疫苗接種　23日起開放科興預約

上海工人自創「絲襪煉金術」　手機電路板溶液提取...獲利超50萬

大陸要警察宣誓「擁護中共絕對領導」　捍衛政治安全成首要任務

牛皮吹破！陸國企誇員工「一年蓋7億個章」　網一算：每秒要22次

美報告指香港立法會成「橡皮圖章」　港府強烈反駁

21歲女大生罹罕見癌「1個月就病逝」死前一直指眼睛　原因網淚目

21歲正妹罹罕見癌症　離世前「不停指眼睛」：想捐眼角膜

一晚狂吃10盤肉！女腹痛緊急就醫　血脂超標67倍「抽出奶茶血」

全新Lexus NX200只有我們有！日本總裁：這台車一定要做給台灣

陳政宏／大人與小孩　都必須學習接受失去的悲傷

文組生如何進台積電工作？　內行人曝「3大職缺」被搶翻

華南期貨「7美姬」桌曆將絕版！　華南證券做出4大決定

終止連2貶！新台幣收盤升值 1.2分　收在27.803元

快訊／駐立陶宛台灣代表處今正式運作 外交部：台立交流新頁

《火神》男星管家身分曝光！　甩肉10公斤喊話：我想戀愛

「男友堅持婚後分房睡」她崩潰了　眾人妻讚爆：感情反而更好

弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！眾翻白眼：有夠白目

台南大觀音亭門神修復　舉行上門暨開光儀式

酒店解禁！巨乳長腿辣妹排排站　客人小黃卡拿不出海八恐遭裁處

大陸熱門新聞

13歲跳級上頂尖大學！東方神童38歲驟逝

百萬裝潢被拆成毛胚房　工人認「走錯門」

女大生罹罕見癌1個月就病逝　捐眼角膜遺愛人間

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

他中千萬拿不到！還變失信人超崩潰

陳漫Dior大片爆辱華「醜化中國人」

一晚狂吃10盤肉　女被抽出奶茶血

江蘇5.0地震嚇瘋上海人！網洗板：晃到我要吐了

網美控老公出軌！曝「交疊」捉姦照

少女輟學打工餐廳當砲房！勾多名男顧客啪啪

正妹PO「希望疫情越多越好」網挖出幼師身分GG了

小偷連偷7個月　摸走44萬刮刮樂

3名小六女校園結伴跳樓！官方曝自殺原因

二胎不是女兒　他爆哭求警逮捕

更多熱門

相關新聞

2022 Yamaha Tmax亮相

2022 Yamaha Tmax亮相

自2019年提升排氣量到562c.c後，Yamaha也正式發表2022 TMax／Tech Max，此次改款重點換上7吋全彩數位儀表、Tech Max車型更內建Garmin導航圖資，並且在車頭造型也有明顯變化，以更侵略的造型為這款大型運動速克達帶來升級。

獨／不讓護國舞小姐重演　警：這事很重要

獨／不讓護國舞小姐重演　警：這事很重要

直播主「試睡凶宅」24小時後拍賣 每坪20.65萬引5萬人圍觀仍流標

直播主「試睡凶宅」24小時後拍賣 每坪20.65萬引5萬人圍觀仍流標

台商盼返鄉能縮短「3+3」

台商盼返鄉能縮短「3+3」

台積拍板高雄日本設廠、亞洲航線進入旺季　財經HOT 5一次看

台積拍板高雄日本設廠、亞洲航線進入旺季　財經HOT 5一次看

關鍵字：

蘇州電博會數位智能智慧友達上銀富邦華一台商台企

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

明年3/1起全台「禁養比特犬」

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面