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大陸 大陸焦點 特派現場

赴陸無行動支付怎辦？2「解方」順利開通　台資銀行：業務增逾3倍

記者蔡儀潔／北京報導

在高度普及電子交易的大陸，無法使用行動支付是境外民眾遇到的生活痛點。為此，支付寶和騰訊陸續推出「解方」，台資銀行富邦華一亦計畫推出線上預約開戶服務。相關負責人向《東森新媒體ETtoday》介紹，新開戶的台籍客戶中，超過98%的人選擇開通移動支付功能。

▲▼富邦華一,富邦中國。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸移動支付已覆蓋城市和鄉村，現金使用量大幅下降。隨著兩岸交流逐漸熱絡，赴大陸的台灣民眾要想使用支付寶、微信支付、銀聯雲閃付等各類移動支付工具，面臨開通本地手機號碼、銀行帳號等難題。

總體來看，解決行動支付問題有2大方向，第一是開設大陸銀行帳戶、綁定行動支付，第二是透過國際信用卡「儲值」電子錢包。

▲▼富邦華一,富邦中國。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲富邦華一北京分行行長馬喜良。（圖／記者蔡儀潔攝）

富邦華一作為支持移動支付最多的外資銀行之一，北京分行行長馬喜良表示，近期明顯感受到開卡客戶增多，基本都存在移動支付的綁定訴求，整體相較疫情期間增幅超過3倍，且新開戶台籍客戶移動支付開通率超過98%。

針對台灣民眾在大陸使用行動支付遇到的困難，富邦華一相關負責人指出，他們近期計畫推出一系列解決方案，包括線上預約開戶服務，民眾可持台胞證、台灣居民居住證等有效證件，於微信公眾號或官網預填開戶申請資料，預約開戶時間。

▲▼富邦華一,富邦中國。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣民眾可在大陸的富邦華一分行開設大陸當地銀行帳戶。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，該負責人接著表示，民眾可使用台灣手機號在支付寶及微信支付上，綁定富邦華一金融卡等，無須再在大陸電信業開通本地號碼。

▲▼tourcard,支付寶 。（圖／翻攝自支付寶）

▲支付寶App國際版亦推出「Tour card」小程序。（圖／翻攝自支付寶）

除銀行方面積極接軌大陸行動支付外，支付寶App國際版亦推出「Tour card」小程序，由上海銀行提供類似「預付卡」的虛擬帳戶，提供非持大陸二代身份證的民眾透過國際信用卡儲值使用，台灣民眾只能用「台胞證」進行身份認證，金額上限為1萬元人民幣。

不過值得注意的是，此法須支付平台5%手續費，以及各家信用卡的海外刷卡手續費。

大陸外匯局2019年曾印發《支付機構外匯業務管理辦法》，支付機構外匯業務，是指支付機構通過合作銀行為市場交易主體跨境交易提供的小額、快捷、便民的經常項下行動支付服務，包括代理結售匯及相關資金收付服務。 

大陸近年力拚人民幣國際化，而數位人民幣又是當中的核心工作，跨境行動支付作為信用貨幣流通中的重要一環，如何令更多海內外民眾便捷使用，成為大陸金融服務市場對外開放的必然之路。

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