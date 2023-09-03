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海葵侵襲中！強風豪雨來了　12處公路預警性封閉

▲台7線北橫公路，4日夜間7時至翌日7時封閉下巴陵至西村路段。（圖／公路總局提供）

▲台7線北橫公路預警性封閉。（資料圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風襲台，公路總局今(3日)晚間宣布，包括台7線北橫公路、台20線南橫公路等12處公路預警性封閉。

公路總局表示，因海葵颱風影響，已有12處公路預警性封閉，將視風雨情況或陸續明天(4日)到周三(6日)開放通行。公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

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預警性封閉路段12處:

1.桃園市復興區及宜蘭縣大同鄉台7線47K+400至85K+500(巴陵至百韜橋路段)，2日(星期六)14時實施預警性封閉，預計4日(星期一)8時開放通行。
2.台中市和平區及宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至50K(百韜橋至勝光路段)，今(3)日12時實施預警性封閉，預計4日(星期一)12時開放通行。
3.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，今(3)日13時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。
4.花蓮縣玉里鎮台9線279K(玉里大橋)，今(3)日19時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。
5.台東縣太麻里鄉台9線397K+250至398K+600 (金崙大橋)，今(3)日12時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。
6.宜蘭縣南澳鄉及花蓮縣秀林鄉台9丁線33K至48.9K(南澳至和平路段)、60.2K至63.7K(和中至和仁路段)、65.3K至69K(和仁至大清水)，今(3)日19時實施預警性封閉道路，視風雨情況開放通行。
7.花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，今(3)日14時實施預警性封閉，預計4日(星期一)12時開放通行。
8.高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興路段)，今(3)日18時實施預警性封閉道路，預計6日(星期三)7時開放通行。
9.台東縣海端鄉台20線149K至198K(向陽至初來)，今(3)日8時實施預警性封閉，預計4日(星期一)12時開放通行。
10.花蓮縣富里鄉及臺東縣東河鄉台23線7K至25K(豐南至北源路段)，今(3)日12時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。
11.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，今(3)日14時實施預警性封閉，預計5日(星期二)7時開放通行。
12.高雄市那瑪夏區台29線11K至23K(那瑪夏至五里埔)，今(3)日18時實施預警性封閉道路，預計6日(星期三)7時開放通行。

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