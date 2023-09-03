海葵登陸發威「最新風雨預測」出爐　明上班日6縣市停班課達標

▲睽違4年，海葵颱風成登陸台灣的颱風。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

第11號中度颱風「海葵」今天下午3時40分於台東東河登陸，暴風圈籠罩東半部、新竹以南陸地及澎湖，預估晚間從台南出海，這段時間是風雨最劇烈時刻，南部地區雲嘉南高屏東澎等9縣市已宣布明天停班停課，中央氣象局今晚7時最新風雨預報，包括台南、高雄、屏東、澎湖、金門、連江6縣市平均風力可達7級或陣風可達10級，符合停班停課標準，由地方政府決定是否放颱風假。

海葵今天下午從台東登陸後，強度略為減弱，中心目前在台東西北西方陸地，其暴風圈籠罩台灣東半部、新竹以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計強度有持續減弱的趨勢，今晚將從台南出海，明天（4日）凌晨到清晨減弱為輕颱，本島也才會脫離暴風圈，5日（周二）上半天解除陸警。

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截至今晚7時，全台有8縣市宣布明天停班停課，包括：新竹縣府尖石、秀巒村、南投縣仁愛鄉、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣。

▼海葵將宜花帶來豪大雨。（圖／中央氣象局）



根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

氣象局今晚7時最新風雨預報顯示，明天6時至12時，平均可達風力可達7級的有：澎湖、台南、高雄、屏東、金門、恆春半島，最大陣風可達10級的有：澎湖、台南、高雄、屏東、恆春半島、金門、連江。有6縣市可達停班停課標準，不過隨颱風通過台灣，結構遭中央山脈破壞，強度略為減弱，風力逐漸轉弱。

▼海葵今晚穿越南台出海，明天仍吹7級以上強風。（圖／中央氣象局）

