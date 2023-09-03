海葵強襲台東掀15級強風　驚見廂型車「後輪吹離地」要飛了

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

海葵颱風3日下午3時40分從台東登陸，暴風圈目前已壟罩整個花東地區，外圍環流雲系更覆蓋全台。台東有女網友拍攝到，台東市區東海國宅後方3日下午出現驚人強風大雨，路邊一輛廂型車甚至被吹到後輪翹起「差一點就要起飛」，讓她忍不住直呼「好恐怖！」

▲海葵強襲台東吹15級強陣風，東海國宅驚見「廂型車快起飛」車輪離地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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女網友在個人Instagram分享該災情影片，拍攝時間為3日下午，地點在台東市東海國宅後方道路，可以看見現場強風暴雨相當驚人，一輛白色廂型車在風雨中不斷上下起伏，原來是後輪被強風吹到直接離地「差一點就要起飛」，同時旁邊有一輛路過的轎車也被強烈風雨阻擋一度無法前進，場面險象環生。

▲海葵颱風3日晚間從台南出海。（圖／氣象局）

海葵颱風3日登陸台東，目前正通過中央山脈，直奔西南部，3日晚間從台南出海，本島4日傍晚脫離暴風圈。颱風挾帶的強風暴雨一度造成台東縣1/3用戶停電，台東縣關山鎮、池上鄉、海端鄉、延平鄉等4地被列為一級警戒，卑南鄉、台東市、鹿野鄉列為二級。

氣象局預報員劉宇其表示，颱風登陸期間也為東部帶來強陣風，其中台東人工測站測到15級，追平今年警報期間最大陣風紀錄，成功、綠島自動站也測到今年最大陣風16級陣風，不排除稍晚可能有更大陣風。隨颱風西進，風向將出現改變，颱風進入南部後，西部沿海風力也逐漸增強。

劉宇其也說，除了強風外，颱風也挾帶劇烈雨勢，3日晚間到4日清晨降雨熱區在東半部，颱風逐漸進入台灣南部後，澎湖雨勢也會增強，南部有豪雨或大雨，東部風雨則持續，中部、南部、澎湖3日入夜後風雨明顯增強，風雨會持續到4日，北部、金門有間歇陣風大雨；明天颱風中心進入海峽，金門風雨會增強。