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清心員工神默契！飲料墜落「一踹一接」救到了　救援影片震驚萬人

▲▼清心飲料店的員工展現神默契，救援了墜落的飲料。（圖／翻攝TikTok／merlin0810）

▲清心飲料店的員工展現神默契，救援了墜落的飲料。（圖／翻攝TikTok／merlin0810）

網搜小組／柯振中報導

沒想到飲料店的員工竟然身懷絕技！近日有間連鎖飲料店的監視器拍下員工神配合的一幕，當時有杯飲料從檯面掉落，沒想到有名男員工伸腳踹了一下，接著女員工頭也不回，直接就把飲料接了起來，離奇的畫面瞬間引發討論。

TikTok帳號merlin0810近日在個人帳號當中分享，2名飲料店員工當時正在調飲、點單，沒想到過程中動作太過匆忙，導致有杯飲料不慎從檯面上墜落。

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@merlin0810

可能清心都在練武功 #飲料店 #清心福全

♬ 原聲 - 0 - 0

男員工看見情況不對，立即伸腳去接，最後還挑了一下，這杯飲料也隨之騰空，撞在女員工的大腿上。這時2人展現了神默契，女員工大腿剛被碰到，立即察覺不對勁，並且伸手把飲料扶穩，行雲流水的過程相當誇張，引發許多討論。

▲▼清心飲料店的員工展現神默契，救援了墜落的飲料。（圖／翻攝TikTok／merlin0810）

▲2人的默契相當了得，成功救援了即將墜落的飲料。（圖／翻攝TikTok／merlin0810）

離奇的影片在網路上傳開，至今已有7萬多人觀看，也收到了6萬多個讚，不少網友驚呆直呼，「主打的就是一個默契」、「高手在小清心」、「隱藏在飲料店的絕世高手」、「早就知道他想牽手了」、「清心福全默契分店」、「老闆不加薪嗎？有才藝武藝的員工。」

 
ET快訊
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