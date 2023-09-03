海葵漸發威！廬山風雨摻冰雹溪水暴漲　馬赫坡10人簽切結書拒撤離

▲仁愛鄉風強雨驟、還短暫出現冰雹，廬山溫泉區旁塔羅灣溪再度暴漲。（圖／仁愛鄉公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

海葵颱風已登陸，台灣東部和東南部陸地已籠罩在暴風圈中，南投山區自下午起風雨越趨猛烈，仁愛、信義2鄉相繼宣布停班停課，水保署也發布土石流紅色警戒：仁愛鄉卡努颱風重災區廬山地區甚至短暫下起冰雹，塔羅灣溪溪水再度暴漲；鄉公所昨日針對警戒區進行撤離，但目前仍有10人未撤離，所幸糧食充足。

日月潭氣象站表示，最新風雨預報資料顯示海葵颱風中心已在下午3時40分於台東登陸，且南投山區已有近150毫米累計雨量；農村水保署上午也已針對仁愛、信義2鄉發布土石流黃色警戒，預告晚間8時以後仁愛鄉可能會有紅色警戒。

仁愛鄉長江子信、精英村長陳松柏會同警方昨日下午4時至廬山溫泉做安全性撤離宣導，鄉公所也公布防颱準備因應，確認各村及部落食物儲存量及品項足夠，也聯繫衛生局清查最新部落容易形成孤島的洗腎患者及孕產婦，依規定早期啟動勸導撤離，並協助安置，以防到時無法申請直昇機撤離。

江子信指出，警戒區的鄉民已於昨日安全性撤離，若不願撤離者皆簽寫切結書；馬赫坡則有10人未撤離，但糧食無虞，另一卡努颱風重災區南豐村天主堂有3人安置。

日月潭氣象站提醒，今晚8點前南投山區將持續有較強降雨發生、今晚8點至明晚8點山區24小時降雨資料為100至190毫米；隨著颱風中心登陸後西行，預估全縣風力將增強至最大陣風9級，可能持續至明天上午逐漸轉為最大陣風7級，籲請民眾留意。