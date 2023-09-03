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海葵侵台倒數！8公路預警性封閉　開放通行時間出爐

▲▼台20線南橫公路。（圖／公路總局）

▲海葵強襲，部分公路預警性封閉。（資料圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風來襲，公路總局表示，截至今(3日)中午12時，已有8處公路路段預警性封閉，明後天陸續開放通行。公路總局提醒，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

預警性封閉路段8處:

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1. 桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線47K+400至85K+500(巴陵至百韜橋路段)，2日14時實施預警性封路，預計4日8時開放通行。

2. 台中市和平區宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至50K(百韜橋至勝光路段)，預計於今(3)日12時預警性封閉，預計4日中午12時開放通車。

3. 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，預計於今(3)日13時預警性封閉，視風雨情況開放通行。

4. 台9線397K+250~398K+600 (金崙大橋) 因海葵颱風10級風力影響，於今(3)日12時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

5. 花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，預計於今(3)日14時預警性封閉，預計4日12時開放通行。

6. 臺東縣海端鄉台20線149K至198K(向陽至初來)，今(3)日8時實施預警性封路，預計4日12時開放通行。

7. 花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K至25K(豐南至北源路段)，預計於今(3)日12時預警性封閉，視風雨情況開放通行。

8. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，預計於今(3)日14時實施預警性封路，預計5日7時開放通行。

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