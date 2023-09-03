飛航模式掰掰！歐美飛機擬開放5G　專家搖頭「遇1種人」旅程毀了

▲歐盟2022年底批准新規定，允許乘客搭飛機時可使用5G通訊技術，並且要求航空公司做出飛機的技術設備更新。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國與歐盟研議開放在飛機上使用5G通訊技術，外媒認為這似乎意味著「飛航模式」時代即將結束，不過有人擔憂5G網路會干擾飛機的無線電波與影響其他乘客等問題。有英國旅遊專家就分析機上開放5G的措施利弊，並引述民調稱贊成者僅9%，若遇到同班機有乘客讓手機不斷發出噪音，可能讓整趟飛行品質大減。

根據每日郵報報導，旅遊網站The Points Guy的內容資深經理、英國旅遊專家凱爾文（Nicky Kelvin）在Tiktok上傳影片，內容引述數據公司YouGov近期一項的調查，詢問乘客是否支持允許在飛機上使用網路接聽電話等功能，結果有57%的人這會讓「航程體驗變得更差」，17%的人認為「差不多」，僅9%的人認為「旅程會變得更好」。

Would flights be better or worse if passengers were allowed to make and receive phone calls?



Better: 9%

Worse: 57%

About the same: 17%



Expect to see it soon though - the EU has cleared the way for 5G on planes so people can fully use their phoneshttps://t.co/CWP3aYTYI2 pic.twitter.com/RgawnXQF3F — YouGov (@YouGov) August 14, 2023

凱爾文分析在機上使用5G的利弊，首先有幾項優點包含：旅客可對外保持密切聯繫，例如與家人通訊或上網搜尋資料；乘客不需擔心飛機Wi-Fi連接不穩定；連上5G也能讓人分散注意力，以忘記漫長的飛行時間，尤其是帶著孩子一起搭機的情況。

▲帶嬰兒搭飛機是不少父母的困擾。（示意圖／CFP）

然而，凱爾文認為機上5G最大的壞處在於，儘管目前技術先進，大大降低了可能性，但仍有機會干擾飛行與通信系統，造成安全問題。另一個重大缺點則是，使用網路可能會使乘客「發出噪音」，因為並非所有人都懂得尊重，吵雜的手機通知或擴音模式可能惱怒其他人。更有可能引發「不良行為」，例如有人可能在飛機上因為一通電話而生氣，並把怒氣發洩到周圍的人身上，使飛行品質下降。