飛航模式掰掰！歐美飛機擬開放5G　專家搖頭「遇1種人」旅程毀了

▲歐盟2022年底批准新規定,允許乘客搭飛機時可使用5G通訊技術,並且要求航空公司做出飛機的技術設備更新。(示意圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

美國與歐盟研議開放在飛機上使用5G通訊技術,外媒認為這似乎意味著「飛航模式」時代即將結束,不過有人擔憂5G網路會干擾飛機的無線電波與影響其他乘客等問題。有英國旅遊專家就分析機上開放5G的措施利弊,並引述民調稱贊成者僅9%,若遇到同班機有乘客讓手機不斷發出噪音,可能讓整趟飛行品質大減。

根據每日郵報報導,旅遊網站The Points Guy的內容資深經理、英國旅遊專家凱爾文(Nicky Kelvin)在Tiktok上傳影片,內容引述數據公司YouGov近期一項的調查,詢問乘客是否支持允許在飛機上使用網路接聽電話等功能,結果有57%的人這會讓「航程體驗變得更差」,17%的人認為「差不多」,僅9%的人認為「旅程會變得更好」。

Would flights be better or worse if passengers were allowed to make and receive phone calls?



Better: 9%

Worse: 57%

About the same: 17%



Expect to see it soon though - the EU has cleared the way for 5G on planes so people can fully use their phoneshttps://t.co/CWP3aYTYI2 pic.twitter.com/RgawnXQF3F