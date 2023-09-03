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台江阿嬤手提油燈包裹避颱　民眾解讀不要再招颱風來

▲海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉，文化局也加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉，文化局也加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉；有經過遊客發現阿嬤手上提的油燈用布包起來，有人解讀因為阿嬤已經引來兩個颱風，所以把燈罩起來，不要再招颱風來了，文化局聽聞說法啼笑皆非，解釋是為了避免強風損及作品，大家不要「想太多了」。

▲海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉，文化局也加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉，文化局也加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記取上次杜蘇芮帶來災情的教訓，文化局幾天前就開始進行園區場館防災整備除了修剪樹木、清理天溝，還把玻璃封▲海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉，文化局也加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）起希望減少損害；其中台江阿嬤也在2日宣布停班停課後封閉，文化局並在入口拉起封鎖線，禁止遊客進入，不過3日上午尚未出現風雨，有民眾經過時，赫然發現阿嬤提的油燈，還特別用布將油燈遮起來。

▲海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉，文化局也加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲海葵颱風來勢洶洶，四草橋下的熱門景點「台江阿嬤」再度封閉，文化局也加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於台江阿嬤藝術裝置設置前，台南已經兩千多天沒有放過颱風假，但裝置藝術才設置不久，就因杜蘇芮颱風放了颱風假，這兩天甚至迎來4年來第1個穿心颱，阿嬤油燈遮起來，也引起民眾討論。

有民眾信誓旦旦說，台灣原本有護國神山還有結界，颱風每次來都會轉彎；但阿嬤提著油燈就好像在指引方向，因此吸引颱風前來，所以才要包起來；聽到這種說法，文化局也相當傻眼，表示藝術家是想藉油燈展現母性散發光亮溫暖，指引在江海裡因疲憊而晚歸的人們，朝向共同燦爛美好的人生歸屬，能被解讀成吸引「颱風」，也只能說民眾想太多，太有創意了。

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