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北市今午、晚「風雨最明顯」　憂菜價波動！蔣萬安指示密切監控

▲▼市長蔣萬安 視察民權大橋跨河段上部結構改建統包工程撤離情形。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市長蔣萬安2日視察民權大橋跨河段上部結構改建統包工程撤離情形。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

海葵颱風暴風圈3日清晨觸陸，颱風中心預計下午到傍晚登陸台東，並將穿越台灣出海，而16縣市列陸警範圍；儘管台北市未列陸警範圍內，但台北市政府災害應變中心仍維持二級開設，3日上午召開颱風第三次工作會報，提醒民眾今日中午至晚間為風雨最明顯時段，儘量減少不必要的外出。

台北市災害應變中心3日上午9時召開海葵颱風第三次工作會報，災害防救辦公室副主任莫懷祖提醒，3日中午起至晚間為台北市風雨最明顯時段，請各單位出勤同仁務必注意安全，也呼籲民眾儘量減少不必要的外出。

依照最新氣象預報，海葵颱風將於3日傍晚登陸台東地區，對東部和南部地區造成嚴重威脅，莫懷祖轉達台北市長蔣萬安指示，請災害防救辦公室跟宜蘭、花蓮、臺東、屏東、高雄等縣市保持密切聯繫，如當地有重大災情需要支援，台北市將全力協助。

災害防救辦公室說明，海葵颱風3日6時位於台北南南東方約310公里海面，七級風半徑180公里，以時速19轉7公里向西北西行進，預估傍晚在台東地區登陸；受到海葵颱風暴風圈逐漸接近影響，台北市風雨將逐漸增大，雖然台北市未列入陸警範圍，仍呼籲民眾儘量減少不必要外出。

災害防救辦公室表示，截至3日8時，台北市災害應變中心接獲災情通報案件共9件，6件樹木倒塌，1件仍在處理中、1件積淹水、1件招牌掉落、1件其他，無人傷亡。

產業局也說明有關民生物資供應部分，市場處已請台北農產運銷、台北漁產運銷、台北畜產運銷等公司及各批發市場加強掌握民生物資來源，務必充分供應無虞及做好災害防救事宜。

此外，批發市場受颱風來襲水門關閉影響，到貨量減少，且進場承銷人減少約三成，整體交易市況平穩。 3日蔬菜到貨量較2日減少239公噸，平均價格與2日相比下跌5.5元；水果部分3日到貨量較前2日減少174公噸，價格與前2日相比下跌5.7元。

由於海葵颱風登陸後，未來幾天東部、南部受颱風影響極可能導致後續菜價波動，莫懷祖也再次轉達蔣萬安指示，請產業局持續密切監控菜價波動情形，適時啟動相關因應機制，以平穩菜價。

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