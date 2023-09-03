4年來颱風首侵台！2公路封路、1路段土石流　9道路今接力預警封閉

▲台20線南橫公路預警封閉。（資料圖／公路總局三工處）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈今(3日)晨觸陸，颱風中心預計下午到傍晚登陸台東，並將穿越台灣出海，目前包括台7線北橫公路、台20線南橫公路2路段已預警封閉外，另台7甲中橫公路宜蘭支線的留茂安路段出現土石泥流，採單線雙向通行。公路總局表示，另有9公路今不排除陸續預警封閉。

海葵強襲，目前已有2路段預警性封閉，包括台7線47.4K~85.5K(巴陵~百韜橋)，昨(2日)下午14時實施預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行；台20線149K~198K向陽至初來，今日上午8時進行預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行。

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此外，目前已有1處道路傳出災情，台7甲10.4K(留茂安路段)土石泥流，採單線雙向通行。

公路總局指出，未來還有9處公路路段將視風雨狀況，不排除實施預警性封閉，包括台7線北橫公路85K至94k(百韜橋至牛鬥)、台7甲線中橫公路宜蘭支線0K~50K(百韜橋至勝光)、台8線中橫公路114.6K~184.5K(關原~太魯閣)、台9線蘇花路廊124.5K~165K(南澳~崇德)、台11甲線光豐公路4K~16K(光復~豐濱)、台23線東富公路6.9K~25.1K(東河~富里)。

另台20線南橫公路93K~98.7K(勤和~復興)，預計於11時預警性封閉；台24線27.4K~37.3K(德文路口~神山) ，預計於14時預警性封閉；台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔)，預計於11時預警性封閉。