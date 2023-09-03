海葵交通異動懶人包！台鐵午後西部對號列車、花東、南迴全面停駛

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受海葵颱風影響，航港局統計，交通船明(3日)有151航次停航；台鐵明日中午12時前東部幹線花蓮=台東間停駛，南迴線各級列車全區間停駛。另外，國內線航班明日全部取消，國際線香港、兩岸部分航班也停飛。《ETtoday新聞雲》以下整理交通異動懶人包，提供讀者參考。

船班

交通部航港局天然災害應變小組18時通報，受海葵颱風影響，本日(9月3日)共有12航線，計47航次停航：

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受海葵颱風影響，今(3日)共有14航線，計149航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(停航2航次)。

(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(停航2航次)。

(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(停航2航次)。

(4)南竿-莒光：全部停航(停航6航次)。

(5)南竿-北竿：全部停航(停航22航次)。

(6)南竿-東引：全部停航(停航2航次) 。

(7)金門-五通：全部停航(停航16航次)。

(8)布袋-馬公：全部停航(停航8航次)。

(9)臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(停航2航次)。

(10)東港-小琉球：全部停航(停航48航次)。

(11)鹽埔-小琉球：全部停航(停航14航次)。

(12)富岡-綠島：全部停航(停航9航次)。

(13)富岡-蘭嶼：全部停航(停航8航次)。

(14)後壁湖-蘭嶼：全部停航(停航8航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

▲受到颱風影響，部分航班取消。（資料照／桃機提供）

航空

民航局表示，受海葵颱風影響，今日截至18:00，國內線取消27次，國際暨兩岸航線取消28架次，延誤6架次。

●立榮航空

立榮航空宣布，因受海葵颱風影響，今日（3）國內線全部取消。

●華信航空

受到海葵颱風影響，華信航空宣布，今日(3)國內線航班全取消。

●星宇航空

星宇今日（3）加開班機疏運旅客，增派JX1207台北-澳門下午16時40分起飛、JX1208澳門-台北航班晚間19時35分起飛。

●中華航空

受海葵颱風影響，華航今(3)日部分飛往高雄航班異動，CI177大阪飛往高雄、CI584上海飛往高雄、CI840曼谷飛往高雄延後至9/4起飛。

●國泰航空

國泰航空今(3日)香港-高雄CX448取消、下周一(4日)高雄-香港CX447取消。

●中國國際航空/深圳航空

受海葵颱風影響，中國國際航空/深圳航空宣布，今(3日)兩岸航班包括上海、北京、成都、深圳、重慶等航線取消16架次。

▲台鐵新式自強號列車。（圖／記者許宥孺攝）

台鐵

台鐵宣布今（3日）18時前運行計畫，其中西部幹線午後對號列車行駛，東部花東線、南迴線全面停駛，另北花、北東間往返對號列車也停駛。民眾可於1年內退票免手續費。

西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)

1. 逆行列車–

(1)對號列車：自123次(台北站11時58分)後全部停駛，除165次行駛至潮州、271次行駛至彰化。

(2)區間(快)車：正常行駛，視風雨狀況調整。



2. 順行列車–

(1)對號列車：自122次(高雄站12時05分)後全部停駛，除282 次行駛至七堵、126次行駛。

(2)區間(快)車：正常行駛，視風雨狀況調整。



東部幹線：

1. 順行列車–

(1)台北往花蓮對號列車: 停駛。

(2)台北往台東對號列車：停駛。

(3)台北往花蓮區間(快)車：停駛。

(4)宜蘭線(八堵=蘇澳新)正常行駛，視風雨狀況調整。

(5)北迴線(蘇澳新=花蓮)區間(快)車：停駛。



2. 逆行列車–

(1)台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間(快)車:停駛。

(2)花蓮往台北對號列車:停駛。

(3)花蓮往台北區間(快)車：停駛。

(4)北迴線(花蓮=蘇澳新=頭城)區間(快)車：停駛。

(5)宜蘭線(蘇澳新=八堵)正常行駛，視風雨狀況調整。



3. 環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛。



南迴線：

各級列車全區間停駛。

支線：

平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整。

高鐵

台灣高鐵表示，今（3）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。明（4）營運狀況，將於明天晚間8時前對外公告。

為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

另外，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

公路

台7線47.4K~85.5K(巴陵~百韜橋)，昨(2日)下午14時起預警性封閉；台20線149K~198K向陽至初來，今日上午8時進行預警性封閉。兩路段視後續視風雨狀況開放通行。

台7甲10.4K(留茂安路段)土石泥流，採單線雙向通行。

公路總局指出，未來還有9處公路路段將視風雨狀況，不排除實施預警性封閉，包括台7線北橫公路85K至94k(百韜橋至牛鬥)、台7甲線中橫公路宜蘭支線0K~50K(百韜橋至勝光)、台8線中橫公路114.6K~184.5K(關原~太魯閣)、台9線蘇花路廊124.5K~165K(南澳~崇德)、台11甲線光豐公路4K~16K(光復~豐濱)、台23線東富公路6.9K~25.1K(東河~富里)。

另台20線南橫公路93K~98.7K(勤和~復興)，預計於11時預警性封閉；台24線27.4K~37.3K(德文路口~神山) ，預計於14時預警性封閉；台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔)，預計於11時預警性封閉。