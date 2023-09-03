尼日首都尼阿美爆發數千人示威　要求法軍撤離該國

▲尼日數千人示威，要求法國撤離駐軍。（圖／路透）

文／中央社尼日首都尼阿美2日綜合外電報導

數千人今天在尼日首都尼阿美（Niamey）發動示威，要求前殖民統治者法國按照6月奪取政權的軍政府要求撤離軍隊。

法新社報導，數個反對法國軍事存在的民間組織發出呼籲後，大批抗議者聚集在法國士兵駐紮的基地附近，手上高舉「法國軍隊離開我們的國家」的標語。

下午，許多人加入示威活動。尼阿美郊區法國軍事基地附近的一個交叉路口聚集了密集的人群，示威活動隨之加劇。

尼日軍政府昨天猛烈抨擊法國，指責巴黎支持該國遭驅逐總統之舉屬於「公然干涉」，抗議者也舉行了類似集會表示支持。

尼日軍方於7月26日發動政變、罷黜總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）後，西非國家經濟共同體即對尼日實施制裁，並揚言若尼日未能經由談判恢復文人統治，將訴諸最後手段採軍事干預。

巴黎表態支持貝佐姆後，與尼日的關係迅速惡化。法國是該國的前宗主國兼打擊聖戰的盟友。

法國目前在尼日駐有約1500名士兵。8月3日，尼日軍政府宣布廢除與法國的軍事協議，但巴黎以合法性為由未予理會。

尼日軍政府8月25日還要求法國駐尼日大使伊特（Sylvain Itte）在48小時內離境，但遭法國拒絕。